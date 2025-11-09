Vanuit Brazilië blikken we samen met onze verslaggever Frank Woestenburg terug op de Grand Prix van São Paulo. Max Verstappen zorgde voor een weergaloze show: vanuit de pitstraat naar P3! Lando Norris pakte de zege en doet uitstekende zaken in de titelstrijd. Wordt hij de wereldkampioen van 2025?

Daarnaast sprak Frank met Sebastian Vettel over klimaat en duurzaamheid, én met Max Verstappen over mentale kracht. En alsof dat nog niet genoeg was, belandde onze man ter plekke in een hachelijk taxiavontuur… Hoe dat afliep, hoor je in deze aflevering! Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de aflevering op YouTube:



