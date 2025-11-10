Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: een ferm oordeel over de straf van Piastri, het geheim van Max Verstappen en de zelfverzekerdheid van Norris.

Wie was de uitblinker in Brazilië? Dat is nog eens een goede vraag. Dan zeg je natuurlijk al snel Max Verstappen, als je ziet hoe fantastisch die reed. Maar qua weekend en titelstrijd kun je ook niet om Lando Norris heen. Die heeft nu toch echt wel zijn voet tussen de deur gezet qua kampioenschap.

Maar eerst over Max. Van pitstraat naar podium; wat hij laat zien, geweldig. Uniek. En ja, er is veel aan de afstelling gedaan voor de race, er zat een nieuwe motor in én alles viel op z’n plek. Maar dan nog, de manier waarop hij iedereen voorbij rijdt… Dat is zo’n kracht van hem, dat inhalen. Het blijkt keer op keer. Zo sterk, ongelooflijk.

Ik dacht nog wel: ze laten hem de wedstrijd uitrijden en niet meer stoppen. Maar zo zie je maar weer: Red Bull denkt daar echt heel goed over na, Max ook. Ze weten precies wat de beste manier is om tot een geweldig resultaat te komen. Ze kijken naar zichzelf, naar wat de auto kan en de tactiek werkt. Dat is knap.

De winnaar is natuurlijk wel echt Lando Norris. Letterlijk en figuurlijk. Hij heeft nu 24 punten voorsrpong op Piastri en 49 op Max. Er kan natuurlijk altijd iets fout gaan, maar in principe is hij nu wel echt op weg naar de titel. Je ziet Norris ineens ook cool zijn, zelfverzekerd… Op een manier zoals we die niet vaak eerder zagen. Dus hij moet dit gewoon kunnen redden.

Piastri kan heus nog wel kampioen worden, zelfs Max in theorie nog. Maar Piastri is nu juist al enkele races niet meer wat we dachten van hem: hij heeft het even niet meer de laatste tijd. En dan komt er ook nog zo’n straf voor hem… Dat vind ik dus écht belachelijk. Het was onterecht, absoluut.

Want natuurlijk zijn er de regels over de apex en in hoeverre je naast de ander moet zitten. Maar in dit geval, in bocht 1 in Brazilië, waar is dan de apex? De regels maken het veel te ingewikkeld, dat moet veranderen en dat vinden de coureurs zelf nota bene ook. Piastri zette een mooie actie in, niks mis. Niemand kan hier blij mee zijn.

Het helpt hem ook niet bepaald in de titelstrijd, al ligt zijn achterstand toch ook aan zijn eigen presteren. De afgelopen tijd is Piastri het tijdens de weekenden echt even kwijt. Terwijl Norris mentaal ineens zó sterk is. Halverwege het seizoen stond die juist nog te huilen voor de camera, en nu straalt hij weer. Ik zie hem ook echt niet meer breken. Als er niets raars gebeurt, gaat Norris dit dus niet meer uit handen geven.”

