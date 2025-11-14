Na een moeizaam Europees deel van het seizoen lijkt Andrea Kimi Antonelli eindelijk weer op dreef. Het Mercedes-talent was in Brazilië zelfs vaker sneller dan zijn teamgenoot George Russell. Zowel in de sprintrace als in de Grand Prix van São Paulo wist hij Russell te kloppen. Volgens Antonelli pushen de twee coureurs elkaar constant, wat het team ten goede komt.

Antonelli kende een lastig Europees seizoen, met slechts drie punten en vier uitvalbeurten, waarvan twee door problemen met de Mercedes-motor. Sinds de Formule 1 het Europese deel van het kampioenschap heeft verlaten, laat de Italiaanse coureur echter weer sterke prestaties zien. Na zijn podium in Brazilië sprak hij openlijk over zijn relatie met teamgenoot George Russell: “Mijn relatie met George ontwikkelt zich zeker. Het is logisch dat hij niet blij is als hij achter mij finisht, net zoals ik nooit blij ben wanneer ik achter hem eindig”, vertelde hij aan Sky Italia.

Antonelli benadrukte dat er veel respect is tussen hem en Russell. “Onze relatie is veranderd en zal zich blijven ontwikkelen, maar er is veel wederzijds respect en een geweldige teamdynamiek, omdat we elkaar constant naar een hoger niveau pushen.” Het podium in Brazilië had voor Antonelli daarnaast ook een persoonlijke betekenis. “Het was een ongelooflijk emotioneel resultaat, want in de maanden daarvoor heb ik een erg donkere periode doorgemaakt. Dat ik dit heb kunnen overwinnen, maakt dit podium ook op persoonlijk vlak heel bijzonder.”

