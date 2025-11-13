Ferrari-CEO John Elkann ligt onder vuur vanwege zijn uitspraken na afloop van de GP van São Paulo. Na de dubbele DNF van Lewis Hamilton en Charles Leclerc waarschuwde hij dat beide coureurs zich meer moeten focussen: “Minder praten, meer racen”, luidde zijn boodschap. Veel kenners, onder wie voormalig wereldkampioen Jenson Button, plaatsen vraagtekens bij de kritiek van Elkann.

“Als we kijken naar het Formule 1-kampioenschap, kunnen we zeggen dat onze monteurs het kampioenschap zouden winnen met hun prestaties en alles wat ze tijdens de pitstops klaarspelen”, verklaarde Elkann bij de Italiaanse tak van Sky Sports. “Als we naar onze ingenieurs kijken, dan lijdt het geen twijfel dat de auto is verbeterd. Maar verder is niets op peil. Voor onze coureurs is het belangrijk dat ze zich concentreren op het racen en minder praten”, gaf hij zijn rijders een stevige veeg uit de pan.

‘Geef eens het goede voorbeeld’

Voormalig wereldkampioen Jenson Button reageerde op sociale media: “Misschien moet John zelf eens het goede voorbeeld geven”, schreef hij veelzeggend. Ook andere kenners uitten hun twijfels over de woorden van de CEO. Analist Karun Chandhok wees erop dat het probleem vooral bij de prestaties van de auto ligt. “Als Ferrari dit jaar net zo goed was geweest als McLaren, geloof ik echt dat zowel Charles als Lewis een titelkandidaat was geweest”, schreef hij op X. “Ze hadden beiden kunnen vechten voor overwinningen. De kern van het probleem is dat Ferrari gewoon niet snel genoeg is.”

LEES OOK: Hamilton en Leclerc plaatsen steunbetuiging na kritiek vanuit Ferrari-top

In een podcast voor Sky Sports liet ook commentator Ted Kravitz zich kritisch uit. “Het is goed dat John Elkann zich durft uit te spreken”, zei hij. “Hij is tenslotte de voorzitter van het team. Maar de coureurs zetten zich wel degelijk in voor Ferrari. Hamilton denkt aan het team wanneer hij zegt dat hij dingen wil verbeteren. En Leclerc denkt aan het team wanneer hij de punten van Hamilton aanhaalt en toegeeft dat hij daar al langer last van heeft. Iedereen is uit op verbetering.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.