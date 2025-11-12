Ferrari-CEO John Elkann uitte na afloop van de GP van São Paulo stevige kritiek op coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Naar aanleiding van de dubbele DNF op Interlagos benadrukte de topman dat beide rijders zich beter moeten focussen. “Meer racen, minder praten”, waarschuwde hij streng. Niet veel later plaatste zowel Hamilton als Leclerc een bericht op sociale media, waarin beiden de strijdlust en teamgeest van Ferrari prezen.

Het is moeilijk om beide berichten los te zien van de woorden van John Elkann. De in Amerika geboren Italiaan verklaarde maandag tegenover Sky Sports dat het raceweekend in Brazilië een ‘enorme teleurstelling’ was geweest. “Onze monteurs verdienen de titel met wat ze tijdens de pitstops klaarspelen”, verkondigde hij. “En als we kijken naar onze ingenieurs, dan lijdt het geen twijfel dat de auto verbeterd is. Maar voor de rest is niets op peil. Voor onze coureurs is het belangrijk dat ze zich concentreren op het racen en minder praten”, gaf hij hen een veeg uit de pan. “We hebben nog een aantal belangrijke races voor de boeg.”

‘Alleen eenheid kan ons helpen’

Charles Leclerc sloot zich deels aan bij de woorden van Elkann, maar zocht tegelijkertijd naar verbinding. Hij benadrukte het belang van de teamgeest binnen Ferrari. “Het was een heel moeilijk weekend in São Paulo”, erkende hij op sociale media. “Het is teleurstellend om thuis te komen met nagenoeg geen punten, zeker op zo’n cruciaal moment in het constructeurskampioenschap.” De Scuderia vecht nog altijd voor de tweede plaats.

“Vanaf nu gaat het bergopwaarts”, beloofde Leclerc optimistisch. “Het is duidelijk dat alleen eenheid ons kan helpen om deze situatie in de laatste drie races om te buigen. We zullen er – zoals altijd – alles aan doen.” Ook Lewis Hamilton gebruikte sociale media om zijn steun aan Ferrari te betuigen. “Ik steun mijn team en ik steun mezelf”, schreef de zevenvoudig wereldkampioen. “Ik geef niet op. Nu niet, toen niet, nooit niet. Brazilië, bedankt.”

