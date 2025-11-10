Ferrari ging keihard onderuit tijdens de afgelopen GP van São Paulo. De Scuderia noteerde de tweede dubbele DNF van het seizoen. Charles Leclerc werd noodlottig uit de race getikt bij de herstart, terwijl Lewis Hamilton zijn eigen ruiten insloeg bij een mislukte inhaalactie. De Monegask deed achteraf zijn beklag, terwijl zijn Britse teamgenoot terneergeslagen excuses aanbood. Het geduld van Ferrari-CEO John Elkann begint op te raken – hij eist resultaten van zijn coureurs.

“Een moeilijk weekend”, zo vatte teambaas Fred Vasseur de GP van São Paulo samen. Beide coureurs hadden de eindstreep immers niet gehaald. Toen Oscar Piastri bij de herstart de eerste bocht indook, blokkeerde hij zijn remmen en tikte hij tegen de Mercedes van Antonelli. De Italiaan verloor de controle en duwde Charles Leclerc, die buitenom ging, van de baan. Dit betekende het einde van de race voor de Ferrari-coureur. Teamgenoot Lewis Hamilton was eerder al naar binnen gekomen voor een bandenwissel en een nieuwe voorvleugel. De zevenvoudig wereldkampioen had zijn neus stuk gereden bij een mislukte inhaalpoging op Franco Colapinto. Na 37 ronden moest ook hij de wedstrijd staken – de schade aan zijn SF-25 was te groot.

‘Minder praten, meer racen’

Tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports uitte Ferrari-CEO John Elkann zijn frustratie. “Brazilië was een enorme teleurstelling”, reageerde hij. “Als we kijken naar het Formule 1-kampioenschap, kunnen we zeggen dat onze monteurs het kampioenschap winnen met hun prestaties en alles wat ze tijdens de pitstops klaarspeelden. Als we kijken naar onze ingenieurs, dan lijdt het geen twijfel dat de auto verbeterd is. Maar als we naar de rest kijken, dan is er niets op peil.”

Elkann was opvallend kritisch over de prestaties van Leclerc en Hamilton. Hij riep zijn coureurs op zich te focussen op het rijden, in plaats van praatjes te maken in de media. “Voor onze coureurs is het belangrijk dat ze zich concentreren op het racen, en minder praten”, gaf hij hen een veeg uit de pan. “We hebben nog een aantal belangrijke races voor de boeg. De tweede plaats in het constructeurskampioenschap is nog steeds haalbaar.” De Ferrari-CEO trok tenslotte de vergelijking met zijn endurance-team: “In Bahrein hebben we de WEC-titel gewonnen. Als Ferrari verenigd is, boek je resultaten.”

