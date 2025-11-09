Zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc haalde de finish van de GP van São Paulo niet. Waar de zevenvoudig wereldkampioen uitviel na een vroege touché, werd zijn teamgenoot noodlottig uit de race getikt door Kimi Antonelli. Het betekende de tweede dubbele DNF van het seizoen voor Ferrari. Tijdens de Dutch GP op Zandvoort kwamen beide coureurs ook al niet over de eindstreep. Een verslagen Hamilton maakte na afloop zijn excuses aan het team, terwijl Leclerc zijn frustraties uitte.

Lewis Hamilton vertrok na een teleurstellende kwalificatie vanaf de dertiende plaats. Zijn race werd echter al vroeg verstoord door een touché met Franco Colapinto op het rechte stuk. De Brit brak daarbij de voorvleugel van zijn Ferrari en moest meerdere keren naar binnen voor een nieuwe neus én verse banden. Uiteindelijk zag hij zich genoodzaakt de wedstrijd vroegtijdig te staken. “Na die touché dacht ik dat de achterophanging was gebroken”, reageerde Hamilton aangeslagen. “Ik probeerde de jongens voor me bij te houden, maar ik had geen schijn van kans.”

‘Doodzonde’

“Dit is absoluut een weekend om snel te vergeten”, vervolgde de Ferrari-coureur. “Het is jammer, want ik ben dol op Brazilië. Om met lege handen te eindigen, om de race voor de tweede keer dit jaar niet uit te rijden, is echt verschrikkelijk. Ik leef mee met het team – iedereen doet elke week zijn uiterste best. Het spijt me voor mijn aandeel in de kwalificatie; uiteindelijk heb ik mezelf in deze positie gebracht. Morgen staan we weer op en proberen we het opnieuw.”

Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc had op zijn beurt weinig begrip voor het incident met Antonelli. Piastri kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar volgens de Monegask hadden beiden schuld. “Natuurlijk hebben we regels en moeten de stewards zich daaraan houden”, begon hij. “Maar in dit geval denk ik dat Kimi (Antonelli, red.) wist dat Piastri aan de binnenkant zat. Ongeacht of je zij aan zij racet, je kunt de bocht niet nemen als iemand daar zit. Voor mij was het eigenlijk fifty-fifty – zowel Piastri als Antonelli trof blaam. Hoe dan ook, mijn race was daar voorbij”, besloot hij gefrustreerd. “Ik had vandaag zeker zicht op het podium, dus dit is gewoon doodzonde.”

