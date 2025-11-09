Lando Norris heeft de Grand Prix van São Paulo overtuigend gewonnen. De Brit vertrok vanaf pole en reed vanaf de eerste ronde een gecontroleerde race weg van het veld, goed voor een verdiende zege. Max Verstappen kende een sterke comeback. Vanuit de pitstraat vocht de Nederlander zich naar voren. Dankzij een slimme late stop voor de zachte banden passeerde hij in de slotfase George Russell en verzekerde hij zich van een plek op het podium. Kimi Antonelli wist hem net voor te blijven en pakte de tweede plaats, terwijl Verstappen als derde over de finish kwam.
Titelrivaal en teamgenoot Oscar Piastri had een moeilijke dag. De Australiër kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het veroorzaken van een incident bij de herstart en verloor waardevolle plaatsen. Hij eindigde uiteindelijk op de vijfde plek. De herstart bracht drama voor Ferrari. Charles Leclerc moest zijn race staken na een botsing met Antonelli, terwijl Lewis Hamilton, die sinds de eerste ronde schade had opgelopen, eveneens niet kon finishen.
Strijd in het middenveld
Voor de Braziliaanse fans was het opnieuw een teleurstelling. Gabriel Bortoleto kwam in de openingsronde in de problemen toen Lance Stroll hem op het gras duwde, waarna hij in de muur belandde. Dit weekend is voor de Sauber-coureur sowieso zwaar geweest: tijdens de sprintrace knalde hij in de laatste ronde hard de bandenstapel in en vernielde zijn auto volledig. Oliver Bearman reed een indrukwekkende race vanaf de achtste startplek. Met gewaagde inhaalacties vocht hij zich door het veld en wist de acht punten te bemachtigen. Ook Racing Bulls kende een productief weekend in het constructeurskampioenschap. Liam Lawson finishte op P7 en Isack Hadjar op P8, waardoor het team waardevolle punten scoorde. Pierre Gasly zorgde voor het laatste punt van de dag.
|
|Coureur
|Team
|Punten
|1
|Lando Norris
|McLaren
|390
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|366
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|341
|4
|George Russell
|Mercedes
|276
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|214
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|148
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|122
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|43
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|43
|11
|Oliver Bearman
|Haas
|40
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|40
|13
|Carlos Sainz
|Williams
|38
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|36
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|16
|Esteban Ocon
|Haas
|30
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|28
|18
|Pierre Gasly
|Alpine
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|19
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
