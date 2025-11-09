Lando Norris heeft de Grand Prix van São Paulo overtuigend gewonnen. De Brit vertrok vanaf pole en reed vanaf de eerste ronde een gecontroleerde race weg van het veld, goed voor een verdiende zege. Max Verstappen kende een sterke comeback. Vanuit de pitstraat vocht de Nederlander zich naar voren. Dankzij een slimme late stop voor de zachte banden passeerde hij in de slotfase George Russell en verzekerde hij zich van een plek op het podium. Kimi Antonelli wist hem net voor te blijven en pakte de tweede plaats, terwijl Verstappen als derde over de finish kwam.

Titelrivaal en teamgenoot Oscar Piastri had een moeilijke dag. De Australiër kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het veroorzaken van een incident bij de herstart en verloor waardevolle plaatsen. Hij eindigde uiteindelijk op de vijfde plek. De herstart bracht drama voor Ferrari. Charles Leclerc moest zijn race staken na een botsing met Antonelli, terwijl Lewis Hamilton, die sinds de eerste ronde schade had opgelopen, eveneens niet kon finishen.

Strijd in het middenveld

Voor de Braziliaanse fans was het opnieuw een teleurstelling. Gabriel Bortoleto kwam in de openingsronde in de problemen toen Lance Stroll hem op het gras duwde, waarna hij in de muur belandde. Dit weekend is voor de Sauber-coureur sowieso zwaar geweest: tijdens de sprintrace knalde hij in de laatste ronde hard de bandenstapel in en vernielde zijn auto volledig. Oliver Bearman reed een indrukwekkende race vanaf de achtste startplek. Met gewaagde inhaalacties vocht hij zich door het veld en wist de acht punten te bemachtigen. Ook Racing Bulls kende een productief weekend in het constructeurskampioenschap. Liam Lawson finishte op P7 en Isack Hadjar op P8, waardoor het team waardevolle punten scoorde. Pierre Gasly zorgde voor het laatste punt van de dag.

﻿ Coureur Team Punten 1 Lando Norris McLaren 390 2 Oscar Piastri McLaren 366 3 Max Verstappen Red Bull 341 4 George Russell Mercedes 276 5 Charles Leclerc Ferrari 214 6 Lewis Hamilton Ferrari 148 7 Kimi Antonelli Mercedes 122 8 Alexander Albon Williams 73 9 Nico Hülkenberg Sauber 43 10 Isack Hadjar Racing Bulls 43 11 Oliver Bearman Haas 40 12 Fernando Alonso Aston Martin 40 13 Carlos Sainz Williams 38 14 Liam Lawson Racing Bulls 36 15 Lance Stroll Aston Martin 32 16 Esteban Ocon Haas 30 17 Yuki Tsunoda Red Bull 28 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

