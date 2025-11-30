Max Verstappen pakte in Qatar de overwinning en maakte daarmee een flinke sprong in het kampioenschap. De Nederlander startte sterk, haalde Lando Norris al voor de eerste bocht in en liet daarna zien dat hij onverslaanbaar was. Oscar Piastri finishte als tweede, terwijl Carlos Sainz een knappe derde plek voor Williams veiligstelde.

Lando Norris had in Qatar de kans om het kampioenschap vandaag al te winnen, maar kende een lastige race. Na zijn laatste pitstop kwam hij als vijfde terug op de baan en moest hij Antonelli en Sainz passeren. Pas in de laatste ronde slaagde hij erin Antonelli te verschalken, nadat de jonge Italiaan een fout maakte. Norris finishte daardoor als vierde. Het kampioenschap zal in Abu Dhabi worden beslist.

Oscar Piastri eindigde als tweede, maar voelde dat hij zonder de tactische fout van McLaren onder de safety car de overwinning had kunnen pakken. Max Verstappen profiteerde optimaal van de situatie en reed naar de zege, waardoor hij zijn achterstand in het kampioenschap verkleinde en Piastri voorbijging in het klassement. Carlos Sainz pakte de derde plek en bezorgde Williams hun tweede podium van het jaar. Kimi Antonelli finishte uiteindelijk als vijfde, terwijl teamgenoot George Russell een moeizame start kende maar alsnog P6 veiligstelde. Fernando Alonso werd zevende, ondanks een spin tijdens de race. Charles Leclerc eindigde achtste in een lastig weekend voor Ferrari. Liam Lawson werd negende en Yuki Tsunoda pakte het laatste punt.

﻿ Coureur Team Punten 1 Lando Norris McLaren 408 2 Max Verstappen Red Bull 396 3 Oscar Piastri McLaren 392 4 George Russell Mercedes 309 5 Charles Leclerc Ferrari 230 6 Lewis Hamilton Ferrari 152 7 Kimi Antonelli Mercedes 150 8 Alexander Albon Williams 73 9 Carlos Sainz Williams 64 10 Isack Hadjar Racing Bulls 51 11 Nico Hülkenberg Sauber 49 12 Fernando Alonso Aston Martin 48 13 Oliver Bearman Haas 41 14 Liam Lawson Racing Bulls 38 15 Yuki Tsunoda Red Bull 33 16 Esteban Ocon Haas 32 17 Lance Stroll Aston Martin 32 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

