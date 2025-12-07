Lando Norris is wereldkampioen in 2025. De Brit verzekerde zich met een derde plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi van zijn allereerste wereldtitel. Max Verstappen won de race, maar kwam uiteindelijk twee punten tekort om de titel te prolongeren. Oscar Piastri sluit het seizoen af als derde, met een achterstand van dertien punten op Norris.

﻿CoureurTeamPunten
1Lando NorrisMcLaren423
2Max VerstappenRed Bull421
3Oscar PiastriMcLaren410
4George RussellMercedes319
5Charles LeclercFerrari242
6Lewis HamiltonFerrari156
7Kimi AntonelliMercedes150
8Alexander AlbonWilliams73
9Carlos SainzWilliams64
10Fernando AlonsoAston Martin56
11Nico HülkenbergSauber51
12Isack HadjarRacing Bulls51
13Oliver BearmanHaas41
14Liam LawsonRacing Bulls38
15Esteban OconHaas38
16Lance StrollAston Martin33
17Yuki TsunodaRed Bull33
18Pierre GaslyAlpine22
19Gabriel BortoletoSauber19
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.