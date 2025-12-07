Lando Norris is wereldkampioen in 2025. De Brit verzekerde zich met een derde plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi van zijn allereerste wereldtitel. Max Verstappen won de race, maar kwam uiteindelijk twee punten tekort om de titel te prolongeren. Oscar Piastri sluit het seizoen af als derde, met een achterstand van dertien punten op Norris.

﻿ Coureur Team Punten 1 Lando Norris McLaren 423 2 Max Verstappen Red Bull 421 3 Oscar Piastri McLaren 410 4 George Russell Mercedes 319 5 Charles Leclerc Ferrari 242 6 Lewis Hamilton Ferrari 156 7 Kimi Antonelli Mercedes 150 8 Alexander Albon Williams 73 9 Carlos Sainz Williams 64 10 Fernando Alonso Aston Martin 56 11 Nico Hülkenberg Sauber 51 12 Isack Hadjar Racing Bulls 51 13 Oliver Bearman Haas 41 14 Liam Lawson Racing Bulls 38 15 Esteban Ocon Haas 38 16 Lance Stroll Aston Martin 33 17 Yuki Tsunoda Red Bull 33 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

