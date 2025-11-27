Lando Norris sprak in Qatar openhartig over zijn huidige positie in het wereldkampioenschap. De McLaren-coureur leidt het klassement momenteel met 24 punten en kan dit weekend het kampioenschap veiligstellen. Toch benadrukt de Brit dat zijn concurrenten, Oscar Piastri en Max Verstappen, nog steeds serieuze bedreigingen vormen.

Na de dubbele diskwalificatie van beide McLarens in de Grand Prix van Las Vegas is Norris’ marge in het WK gekrompen. Na de diskwalificatie staat zowel Oscar Piastri als Max Verstappen nu 24 punten achter hem. Norris laat weten dat hij de druk echter niet voelt: “Ik voel me ontspannen. Net zoals toen ik 35 punten achterstond, voel ik me nu hetzelfde terwijl ik 24 punten voorloop.” De Brit legt uit dat hij en zijn team ook dit weekend, wanneer hij kampioen kan worden, de race normaal benaderen: “Van ingenieurs tot monteurs, iedereen behandelt het normaal. Er is geen reden om het anders te doen. We hebben goed werk geleverd en ik ben erg blij met wat we hebben bereikt.”

Norris benadrukte dat zowel Verstappen als Piastri nog altijd een serieuze bedreiging vormt in de titelstrijd: “Beiden zijn even goed. Ik weet wat Max kan en ik denk dat Oscar hetzelfde kan. Er zijn voor- en nadelen voor beiden, zoals het verschil in team, maar elke coureur wil bewijzen dat hij de beste is. Ze zijn beiden competitief, sterk en ongelooflijk getalenteerd.”

Verstappen blijft een bedreiging

Norris erkent de snelheid van Red Bull en de kwaliteit van Verstappen: “We weten dat Red Bull snel is, we verwachten dat hij dit weekend en de komende races sterk zal zijn. Er hoeft niets te veranderen in onze aanpak. Red Bull heeft een geweldig team en een geweldige coureur, dat is het hele seizoen al zo en dat blijft ook zo. Wij moeten nog steeds alles geven, want Red Bull is net zo snel.”

Norris benadrukt dat hij en McLaren Verstappen altijd al als een bedreiging zagen, zelfs toen hij 104 punten achterstond op de toenmalige WK-leider Piastri. “We hebben hem het hele jaar al als bedreiging behandeld, zelfs toen hij een paar punten achterstond. Bij elke briefing, bij elke race hebben we als team altijd een plan en behandelen we hem als een bedreiging. We weten waartoe hij en Red Bull in staat zijn, dus daar verandert niets aan.”

