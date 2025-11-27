Het wordt erop of eronder voor Yuki Tsunoda tijdens de GP Qatar. De Japanner zit al langere tijd op de schopstoel bij Red Bull, maar weet na het Qatarese weekend eindelijk of hij in 2026 ook nog op de grid staat. Dan maakt Red Bull namelijk haar line-up bekend, zo vertelt teambaas Laurent Mekies: ‘Nog één week geduld’.

Terwijl de meeste teams al hun line-up voor 2026 rond hebben, houdt Red Bull haar coureurs nog iets langer in spanning. Alleen Max Verstappen is tot en met 2028 zeker van een stoeltje bij de Oostenrijkers, waardoor van de grid alleen huidig teamgenoot Yuki Tsunoda en Racing Bulls-coureurs Isack Hadjar en Liam Lawson nog geen zekerheid hebben over hun F1-toekomst. Maar niet lang meer, zo onthult teambaas Laurent Mekies nu.

“We zullen onze line-up direct na Qatar bekendmaken”, vertelt de Fransman aan Nextgen Auto. “Nog één week geduld.” Vooral voor Tsunoda breekt een spannende week aan. De Japanner verving tijdens de afgelopen GP Japan de worstelende Liam Lawson als teamgenoot van Verstappen. De coureur kon het hele seizoen verder geen potten breken. Tsunoda staat met 28 WK-punten op plek zeventien momenteel zelfs lager dan beide Racing Bulls-coureurs in het coureurskampioenschap.

Hadjar naar Red Bull?

De verwachting is daarom dat Isack Hadjar een promotie naar Red Bull te wachten staat voor 2026. De Fransman maakte dit jaar een belangrijke goede indruk op adviseur Helmut Marko. De Red Bull-topman vergeleek Hadjar zelfs met oud-wereldkampioenen Michael Schumacher en Ayrton Senna: “De meeste circuits waren dit jaar nieuw voor (Hadjar, red.), maar na drie ronden was hij overal competitief.”

Daarnaast is ook Red Bull-junior Arvid Lindblad favoriet om in 2026 plaats te nemen in een stoeltje bij Racing Bulls. Tsunoda zou hierdoor met Liam Lawson moeten strijden om het laatste plekje bij Red Bulls zusterteam.

