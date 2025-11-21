Racing Bulls-rookie Isack Hadjar speelde zich in zijn debuutjaar nadrukkelijk in de kijker. De jonge Parijzenaar scoorde goed punten en wist bovendien op het podium te eindigen voor het Red Bull-zusterteam. Inmiddels gloort er een promotie. Topadviseur Helmut Marko is in ieder geval zeer tevreden over de 21-jarige Hadjar en vergelijkt zijn kwaliteiten zelfs met die van de allergrootste kampioenen.

Met nog drie Grands Prix op de kalender loopt het huidige Formule 1-seizoen ten einde. Na deze laatste triple header is Racing Bulls-coureur Isack Hadjar dan ook officieel rookie-af. In aanloop naar de seizoensfinale is Helmut Marko uitermate te spreken over zijn prestaties in het afgelopen jaar. De Oostenrijker gelooft bovendien dat Hadjar over dezelfde uitzonderlijke kwaliteiten beschikt als Formule 1-legendes Michael Schumacher en Ayrton Senna.

Tijdens een gastoptreden in de Beyond the Grid-podcast werd Helmut Marko gevraagd of Hadjar het in zich heeft om wereldkampioen te worden. “Ja”, antwoordde de Red Bull-adviseur resoluut. “Het is heel simpel: de meeste circuits waren dit jaar nieuw voor hem, maar na drie ronden was hij overal competitief. Ik heb Michael Schumacher en Ayrton Senna nog nauwlettend gevolgd. Ze hadden het allemaal; ze hadden geen vijftien ronden of een bepaalde hoeveelheid tests nodig. Ze komen, bam, en ze zijn er.”

Inmiddels lonkt er een promotie voor Isack Hadjar, die volgend jaar mogelijk het stoeltje van Yuki Tsunoda erft bij Red Bull. De Japanner stroomde dit jaar door naar het hoofdteam, maar viel – zoals zoveel voorgangers – prompt ten prooi aan Max Verstappen. Juist daarom adviseren sommige kenners dat Hadjar zijn geluk elders moet beproeven. Voorlopig heeft Red Bull echter alle kaarten in handen; de beide Racing Bulls-stoeltjes én het zitje naast Verstappen zijn de enige vrije plaatsen voor 2026.

