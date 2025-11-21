Meerdere rookies kregen donderdag hun eerste indrukken van het Las Vegas Strip Circuit, onder wie Oliver Bearman. De Haas-coureur, die vorig jaar hoofdzakelijk actief was in de Formule 2, proefde tijdens VT1 en VT2 voor het eerst van de straten van de gokstad. Na afloop nam de jonge Brit geen blad voor de mond; waar hij normaal gesproken geniet van de uitdagingen van een stratencircuit, was hij ‘geschokt’ door zijn eerste ervaringen in Las Vegas.

Op donderdag reed Oliver Bearman in VT1 en VT2 respectievelijk de zestiende en de zeventiende tijd. In de tweede oefensessie had hij zich mogelijk kunnen verbeteren, ware het niet dat zijn snelle ronden werden gehinderd door onderbrekingen. Na afloop van de sessies werd hij gevraagd naar zijn eerste indrukken van Las Vegas. Hij legde uit dat het gebrek aan grip hem allerminst positief verraste. “Eerlijk gezegd, tijdens die eerste paar ronden die ik in VT1 reed, was ik geschokt door het gebrek aan grip”, reageerde hij tegenover F1TV.

‘Niet veel soeps’

“Dit is natuurlijk mijn eerste keer op het circuit”, voegde hij eraan toe, “maar het is echt best wel riskant.” De beperkte grip werd deels veroorzaakt door een beetje regen. “Ik weet niet eens hoe ik de lage grip moet beschrijven”, vervolgde Bearman. “Het betekent in ieder geval dat de baanontwikkeling ongelooflijk hoog is. In die eerste sessie stapten we al vrij vroeg over op de zachte band. Daardoor zat ik in een goede positie toen ik terug naar binnen kwam, maar toen ik weer de baan opreed, zat ik ineens vijf of zes tienden achter de koplopers. Dus ja, de baanevolutie is enorm.”

LEES OOK: VT2 GP Las Vegas: Putdeksel ontregelt sessie, Norris snel en Verstappen op P9

“Het was een lastige sessie met de regen, het verkeer en de onderbrekingen, maar ik denk dat we veel geleerd hebben”, vervolgde Bearman optimistisch. De Brit legde uit dat hij nog steeds ‘zijn ritme moet vinden’, maar dat hij tot nu toe weinig onder de indruk is van Las Vegas. “Dit is het minst leuke stratencircuit waar ik ooit heb gereden. Normaal gesproken zijn die echt leuk en geweldig. Hier ligt gewoon heel weinig grip, wat geen fijne combinatie is met de krappe baan. Daarbij maken de hoge snelheden het nog eens extra gevaarlijk. Het is cool om over de Strip van Las Vegas te racen, maar daarbuiten is het niet veel soeps.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.