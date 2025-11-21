Lando Norris toonde zich in de tweede vrije training van het GP-weekend in Las Vegas de snelste. Dat zegt niet alles, omdat de sessie aan het einde werd ontregeld door twee rode vlaggen in verband met een mogelijk losse putdeksel. Daardoor kon niet iedere coureur op zachte banden een snelle tijd neerzetten. Dat gold bijvoorbeeld voor Max Verstappen, die in de tweede training negende werd.

Als er regen zou komen, was dat volgens de voorspellingen in deze tweede sessie van het weekend. En dus is het niet gek dat er inderdaad een paar druppels uit de Amerikaanse lucht vallen bij het begin van de training. Veel heeft het echter niet om het lijf. Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli deert het sowieso niet, zij tonen zich meteen snel. Norris en Piastri sluiten in de beginfase aan bij het duo, met Pierre Gasly als verrassend rappe outsider in de eerste twintig minuten.

Omdat er meer grip op de baan komt en de coureurs aan vertrouwen winnen, wordt het circuit sneller. Zo zijn de coureurs op medium al sneller in het begin dan op zacht rubber in de hele eerste sessie het geval was. Verstappen laat, na een hachelijk moment op de kerbs, een handvol tienden liggen en staat achtste. Al snel herstelt hij zich en klimt hij naar P3.

Norris aan kop

Norris is op dat moment de snelste, Leclerc – hij was in de eerste vrije training de rapste– volgt hem op. Ondertussen is het buiten frisjes, net als in de openingssessie. Het kwik geeft 14 graden aan, met een asfalttemperatuur van slechts 17 graden. In het tweede half uur van de sessie gaan al snel de zachte banden eronder bij de meeste, zo niet alle coureurs. Incidenten zijn er nauwelijks, slippertjes van Bortoleto, Norris en Leclerc daargelaten.

Maar dan is er een rode vlag, met nog twintig minuten te gaan. Lang is onduidelijk waarom de wedstrijdleiding besluit tot code rood, maar enkele teams melden dat het zou gaan om een losse putdeksel. Daar hebben ze in Las Vegas slechte herinneringen aan, want bij de eerste race in 2023 was daar ook al eens sprake van.

De tijd tikt ondertussen verder, met nog ruim vijf minuten te gaan besluit de wedstrijdleiding dat het veilig is om de sessie te hervatten. Op dat moment hebben diverse coureurs op zachte banden nog geen snelle tijd neergezet, onder wie Verstappen. Het wordt dus een paar minuten knallen op de snelste band om er nog wat van te maken. Maar dan is er wéér een rode vlag, daarmee eindigt de training in een anticlimax en met een vertekend beeld. Al zal dat kampioenschapsleider Norris niet deren: hij gaat als snelste Amerikaanse nacht in.

Uitslagen

