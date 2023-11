De opening van de inaugurele Grand Prix van Las Vegas is voor het oog van de wereld uitgedraaid op een flop. De eerste trainingssessie duurt slechts acht minuten en veertig seconden. De oorzaak: het betonnen frame van een putdeksel op de baan is losgeslagen en heeft de auto van Carlos Sainz zo ernstig beschadigt dat hij uitvalt.

Het vuurtje in de meest gehypte Grand Prix ooit wordt om half negen lokale tijd aangestoken door Valtteri Bottas. Maandenlang is het, zeker na de vroege wereldtitel van Max Verstappen, bijna nergens anders over gegaan dan het nummertje in Las Vegas. Na een gelikte openingsshow op woensdag waarin Verstappen zich volgens eigen zeggen ‘een clown voelt’, gaat de grootste F1-show op aarde een etmaal later onder kunstlicht van start om na precies acht minuten en veertig seconden alweer te stoppen. Carlos Sainz’ Ferrari stopt er op een van de vele rechte stukken mee, waarna de sessie wordt afgebroken.

De wedstrijdleiding annuleert de training direct uit voorzorg nadat Sainz’ auto is weggesleept. Door een losgeslagen betonnen frame van een (klein) putdeksel is zijn Ferrari kapot gegaan, zo is op tv-beelden goed te zien. Esteban Ocon overkomt hetzelfde, het chassis van zijn auto moet worden vervangen. De snelste man in de eerste glibberserie? Charles Leclerc. “Maar wat er gebeurd is, is onacceptabel”, bromt Ferrari’s teambaas Fred Vasseur. “Carlos mist VT2 sowieso: de monocoque is kapot, de motor en batterij zijn zwaar beschadigd. Dit kost een fortuin.”

Lees alles over de GP Las Vegas 2023: tijdschema, historie, achtergronden en meer

Uitslagen

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde