Charles Leclerc mag zich de snelste noemen van de eerste vrije training van de Grand Prix van Las Vegas. In een sessie waarin het voor iedereen zoeken is naar grip, toont de coureur zich sneller dan de verrassend sterke Alex Albon (Williams) en Yuki Tsunoda (Red Bull). Max Verstappen begint het weekend met een vierde plaats.

Een stoffige baan, weinig grip, maar wel droog. Zie daar de omstandigheden voor de eerste vrije training in de straten van Las Vegas. Diverse teams proberen verschillende afstellingen; zo laat McLaren Norris en Piastri met verschillende achtervleugels rijden om in de openingssessie te testen wat het beste werkt. Verstappen laat in eerste instantie even op zich wachten, maar eenmaal op de baan is hij meteen snel. Na een kwartier gaat hij aan de leiding.

Na een half uur, met Verstappen opnieuw aan kop, switchen meerdere mensen van hard of medium banden naar de zachte variant. Het levert in elk geval iets meer grip op voor de coureurs. Temperaturen zijn laag: 14 graden, met 18 graden als asfalttemperatuur. Het betekent dat het niet gemakkelijk is om de banden op te warmen.

Leclerc leidt

De Ferrari’s ogen snel op zacht, Leclerc pakt de leiding. Verstappen herovert de koppositie als hij, met nog zeventien minuten te gaan, zijn eerste snelle ronde op het roodgekleurde rubber rijdt. Tsunoda maakt ook indruk op de zachte band, een goed teken voor Red Bull dus. Terwijl Norris enkele malen zijn rempunt mist, laat Piastri in de laatste minuten pas iets van diens snelheid zien. De McLarens eindigen slechts in de subtop.

Leclerc blijft uiteindelijk de snelste op de zachte banden, Verstappen eindigt op P4, vóór Carlos Sainz en titelrivalen Norris en Piastri. Tijden en klasseringen zeggen niet alles in een vrije training, maar het begin is voor Ferrari en Red Bull in elk geval goed te noemen.

Uitslagen

