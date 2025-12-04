Ook Sauber-coureur Gabriel Bortoleto kijkt uit naar de WK-finale in Abu Dhabi tussen Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen. Volgens de Braziliaan heeft Verstappen dit seizoen bewezen de beste coureur te zijn en verdient hij daarom de wereldtitel. Toch durft de rookie nog geen concrete voorspelling te doen: ‘Dat is onmogelijk’.

“Wat er de afgelopen weekenden is gebeurd, had echt niemand verwacht, dus het is onmogelijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren”, zegt Bortoleto. “Het verschil is klein, maar er zitten nog steeds 12 punten tussen (Norris en Verstappen, red.). We weten ook dat er weinig concurrentie is voor Red Bull en McLaren. Als Max wint, staat McLaren er gewoon achter. Het wordt dus zeker geen makkelijke opgave.” De Braziliaan prijst Verstappens prestaties dit seizoen: “Het wereldkampioenschap gaat om de beste coureur ter wereld, en ik denk dat Max dit jaar minder fouten heeft gemaakt dan wie dan ook. Hij heeft bewezen dat hij de beste coureur is en verdient de titel.”

LEES OOK: Leclerc snakt naar titelgevecht: ‘Rekende tijdens de race de WK-stand uit’

De Sauber-coureur kijkt ook naar zijn eigen rol in de race in Abu Dhabi. “Ik weet niet of iedereen tijdens de kwalificatie extra op let, want iedereen probeert zijn best te doen. Wij racen ook voor onszelf. Maar in de race wil je niet de reden zijn dat er iets gebeurt. Zelfs als je tegen hen vecht, weet je nooit wat er kan gebeuren. Als ze strijden voor het wereldkampioenschap, dan is dat omdat ze vechten voor de overwinning, en realistisch gezien zitten wij daar niet bij.” Bortoleto hoopt daarom vooral zijn eigen race te kunnen rijden in Abu Dhabi. “Hopelijk raak ik er niet bij betrokken, zodat ik mijn eigen race kan rijden en op een goede positie kan finishen. Als de race saai wordt, dan ga ik kijken”, besluit Bortoleto met een knipoog.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.