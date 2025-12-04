Charles Leclerc kijkt met jaloerse ogen naar de driestrijd die ons in Abu Dhabi te wachten staat: Lando Norris, Max Verstappen én Oscar Piastri maken tijdens de slotrace nog altijd kans op de wereldtitel. Zelf is Leclerc al gestrand op de vijfde plaats in het kampioenschap. Tijdens de laatste GP van Qatar moest de Monegask nota bene vechten voor een plekje in de punten. Op de schermen langs de baan volgde hij de strijd vooraan, hunkerend naar een eigen titelgevecht.

Leclerc heeft sinds 2022 niet meer kunnen meestrijden om het kampioenschap. Destijds eindigde hij als tweede, achter Max Verstappen. Laatstgenoemde krijgt inmiddels zware tegenstand van McLaren. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi moet Verstappen beide papaja’s zien af te troeven om zijn vijfde titel op rij binnen te halen. Leclerc werd gevraagd naar het aankomende gevecht op Yas Marina. Terwijl hij uitlegde hoe graag hij zelf in een titelstrijd zou zitten, onthulde hij dat hij tijdens de verder ‘saaie’ GP van Qatar de WK-stand in zijn hoofd probeerde uit te rekenen.

Leclerc snakt naar titelgevecht

“Het is een lastige race”, blikte de Ferrari-coureur vooruit op de GP van Abu Dhabi en de ontknoping van het seizoen. “Het puntenverschil is zo klein dat er nog van alles kan gebeuren. Het zal waarschijnlijk tussen Lando en Max gaan, maar niets is uitgesloten, al helemaal niet met de extra spanning die erbij komt kijken. Incidenten kunnen een grote rol spelen; ze vechten immers allemaal om de topposities.” Leclerc volgde de ontknoping van het seizoen op de voet, zelfs vanuit de cockpit van zijn Ferrari. “Voor mij was het een heel saai weekend”, reflecteerde hij op Qatar. “Tijdens de race kon ik gelukkig alles een beetje volgen op de schermen. In mijn hoofd probeerde ik de WK-stand uit te rekenen”, lachte hij.

“Dat was het spannendste deel van mijn race; verder was het erg saai”, verzuchtte Leclerc. “Ik hoop op een spannende laatste race in Abu Dhabi. Natuurlijk zou ik willen dat het een strijd tussen vier coureurs was en dat ik erbij betrokken was”, besloot hij. “Ik wil gewoon winnen en vechten aan de top. Het is leuk om zulke gevechten te zien, maar het is nog veel leuker om er zelf deel van uit te maken.”

