De verslaggevers van FORMULE 1 Magazine zijn bij elke Grand Prix aanwezig. Als jaarafsluiting blikken we daarom in de podcast Formule 1 Paddockpraat met hen terug op de hoogtepunten van dit seizoen vanuit de paddock. Van een ziekenhuisopname tot afgelaste GP’s en van spannende taxiritten door São Paulo tot een miskleun tijdens een interview vanwege ChatGPT.

En wat is nou eigenlijk de leukste race om te bezoeken, waar vind je de beste paddock en welke heeft zelfs verwarmde toiletbrillen? Uiteraard krijg je ook de mooiste verhalen te horen die we hebben opgehaald voor FORMULE 1 Magazine. Vanuit de redactie schuiven André, Frank, Gerard, Gwen en Bas aan. Mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.