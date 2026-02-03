Aston Martin was het laatste team dat zich vorige week bij de shakedown in Barcelona voegde. Op donderdag reed Lance Stroll op de valreep enkele rondjes in de gloednieuwe AMR26, gevolgd door teamgenoot Fernando Alonso op vrijdag. Het radicale design van Aston Martin-teambaas en meesterontwerper Adrian Newey was meteen onderwerp van gesprek. De gevierde Brit heeft inmiddels toegegeven dat de bolide er tijdens de eerste race in Melbourne nóg extremer uit zal zien.

De AMR26 viel vorige week niet alleen op door de kale livery – Aston Martin moet de definitieve kleurstelling nog onthullen – maar ook door het unieke ontwerp. Adrian Newey maakte opvallende keuzes in de voor- en achterwielophanging, de motorkap, de uitsparingen in de sidepods, de unieke voorvleugel en tal van andere aerodynamische elementen. Dit is echter slechts de eerste versie van de nieuwe bolide. In Australië zullen we een nóg agressiever ontwerp zien, zo beloofde Newey via de officiële kanalen van Aston Martin.

Het ontwerpproces zorgde echter ook voor de nodige vertraging. De Britse formatie kon slechts één volledige dag rijden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. “We hebben geprobeerd iets te bouwen waarvan we hopen dat het veel ontwikkelingspotentieel heeft”, legde Newey uit. “Wat je wilt vermijden, is een auto die binnen zijn mogelijkheden al redelijk geoptimaliseerd is, maar weinig ontwikkelingspotentieel biedt. Wij proberen juist het tegenovergestelde en richten ons daarom op de basisprincipes. Daarbij weten we dat sommige onderdelen – vleugels, carrosserie, noem het maar op – nog veel potentie hebben.”

‘In Australië is de auto heel anders’

“De AMR26 die in Melbourne racet, zal heel anders zijn dan de auto waarmee we tijdens de shakedown in Barcelona hebben gereden”, beloofde hij. “En de AMR26 waarmee we het seizoen in Abu Dhabi afsluiten, zal weer heel anders zijn dan degene waarmee we het seizoen beginnen. Het is heel belangrijk om een open blik te houden.” De beperkte ontwikkelingstijd en alle veranderingen in de teamstructuur – inclusief de nieuwe Honda-motor – maakten dat Newey en zijn team in aanloop naar 2026 meer risico’s konden nemen.

“De realiteit is dat we pas half april een model van de auto voor 2026 in de windtunnel hadden staan”, onthulde hij tot slot. “Terwijl de meeste, zo niet alle teams, begin januari al een model hadden getest. Zodoende liepen we al vier maanden achter. Dat leidde tot een zeer, zeer beperkte onderzoeks- en ontwerpcyclus. De auto was pas op het allerlaatste moment klaar, vandaar dat we moesten vechten om de shakedown in Barcelona te halen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.