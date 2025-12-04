Het Formule 1-seizoen krijgt zondag in Abu Dhabi een zinderende apotheose met nog drie kanshebbers op de wereldtitel. Wie gaat het worden: Lando Norris, Oscar Piastri of toch Max Verstappen? Deze week tellen we af met drie vragen aan bekende landgenoten van binnen en buiten de sport. Vandaag deel 4: F1-fan en voetbaltrainer Henk de Jong, die met zijn club SC Cambuur net als Verstappen meerdere titels won én die net als Verstappen een nummer 2 is die op de koploper jaagt. “Het kan Max zomaar lukken; ik kijk thuis met een rooie kop van de spanning.”

– Hoe heb je het Formule 1-seizoen tot nu toe gevolgd?

“Ik kijk naar alle races. En het leeft hier sowieso enorm bij onze club: assistent-trainer Edwin de Graaf was vorig jaar bijvoorbeeld bij de afsluitende race in Abu Dhabi en onze teammanager Niels Dissel is een enorme Max Verstappen-fan. Ik vind Formule 1 prachtig, ook bijvoorbeeld door hoe Max altijd maar blijft vechten. Het begin van het seizoen was voor hem natuurlijk teleurstellend, maar het is geweldig hoe hij zich heeft weten terug te knokken. Als trainer geniet ik van zo’n winnaarsmentaliteit. Tot en met de race in Zandvoort was-ie kansloos, maar hij draait het dan toch om met zijn hele team. Geweldig.

Je ziet ook dat het met een andere teambaas beter loopt bij Red Bull. (Laurent Mekies in plaats van Christian Horner, red.). Dat heb je bij ons in het voetbal ook wel eens: dan staat er iemand anders voor de groep en dat kan effect hebben. Ik denk dat het een gouden zet is geweest. Bovendien: Max zelf is natuurlijk enorm snel; als je ziet hoe hij weer begint te winnen en hoe goed hij rijdt… Hij is zonder twijfel de allerbeste coureur. Als persoon heb ik hem ook echt hoog zitten, mijn beeld van hem is heel positief. En in de auto is hij bovenmenselijk. Mooi om te zien.”

– Wie wordt wereldkampioen?

“Ik hoop Max en het zou me ook niet verbazen. Dan moet hij misschien wel even wat geluk hebben, maar dat weet hij ook wel. Normaliter wordt Norris kampioen met deze voorsprong, alleen zit er ook een psychologische kant aan dit verhaal: Max heeft de druk er vol op gezet, er is onrust bij McLaren. Heeft-ie echt heel goed gedaan, hoort er ook een beetje bij. De kwalificatie wordt volgens mij heel belangrijk: als Max pole pakt, neemt de druk bij Norris en Piastri nog meer toe. De titel winnen wordt dus spannend, maar het moet kunnen.”

– Hoe ga je zondag de race in Abu Dhabi kijken?

“Thuis op de bank, van begin tot eind. Want ik zal je vertellen: de vorige keer dat Max wereldkampioen werd, in 2021, zat ik thuis ook vol spanning te kijken. Maar het leek er toen tot het laatste moment op dat het niet ging lukken. Daar baalde ik van en ik had geen zin om Lewis Hamilton kampioen te zien worden. Dus ik heb toen de tv uitgezet, teleurgesteld als ik was. Belde vervolgens mijn zoon op: ‘Heb je het gezien? Verstappen wereldkampioen!’ Dus reken maar dat ik er zondag tot het einde toe bij ben, ik wil er dit keer niks van missen.

Weet je, mijn moeder vindt Formule 1 ook prachtig. Misschien haal ik haar wel even op, volgen we de race samen. Ook met mijn broer erbij, dan kijken we met de hele familie thuis in Friesland naar Max Verstappen. Prachtig, toch? En dan leven we mee, hoor. Ik ook, met een rooie kop van de spanning. Mooi. Ik gun het hem zó dat het lukt.”

Zoals Max Verstappen in de Formule 1 weet Henk de Jong in het voetbal juist hoe het is om meerdere keren kampioen te worden. Als trainer van SC Cambuur uit Leeuwarden is Henk de Jong (hier met aanvoerder Mark Diemers) in de Keuken Kampioen Divisie een nummer 2 die op de koploper jaagt. Foto: ANP

