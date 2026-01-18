Isack Hadjar maakte in 2025 indruk met een ijzersterk debuutseizoen in de Formule 1. Het leverde hem een stoeltje op bij Red Bull, naast viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Racing Bulls-teambaas Alan Permane looft de jonge Parijzenaar en kijkt uit naar diens eerste optredens bij het hoofdteam. De Brit schetst welke kwaliteiten Hadjar heeft laten zien en waarom hij klaar is voor de overstap naar Red Bull.

De 21-jarige Isack Hadjar stroomde vorig jaar vanuit de Formule 2 door naar Racing Bulls. In zijn rookiejaar verbaasde hij vriend en vijand met een reeks volwassen prestaties. Na zijn horrordebuut in Australië – hij crashte in de formatieronde – krabbelde de jonge coureur razendsnel weer op; al tijdens de GP van Japan eindigde hij voor het eerst in de punten namens het zusterteam. Uiteindelijk scoorde Hadjar 51 WK-punten, mede dankzij een fenomenale podiumplaats in Zandvoort. Die constante vorm zorgde ervoor dat halverwege het seizoen al werd gespeculeerd over een promotie naar Red Bull.

‘Hij werd alleen maar beter’

“Ja, hij is fenomenaal geweest”, bevestigde Alan Permane tegenover MotorsportWeek. “We hebben gezien hoe hij na die ramp in Melbourne en de enorme teleurstelling die daarmee gepaard ging, vrijwel direct herstelde. Slechts twee races later reed hij een geweldige wedstrijd in Japan. Dat bleef misschien een beetje onder de radar, maar voor mij was dat het moment waarop zijn seizoen echt begon. Hij presteerde ongelooflijk goed en kreeg de auto steeds beter onder de knie. Op een uitdagend circuit als Suzuka, waar je ook de fysieke belasting voelt, begreep hij direct hoe hij het maximale uit de auto kon halen. En sindsdien is hij alleen maar beter geworden.”

Die snelle wederopstanding maakte diepe indruk binnen het team. Bovendien groeide volgens Permane het vertrouwen bij Hadjar en gaf hij de renstal het gevoel dat hij ieder weekend zou leveren. “Als we alles goed deden, konden we er bijna zeker van zijn dat hij elk weekend Q3 zou halen en een solide race zou rijden.” Hoewel Racing Bulls nu afscheid moet nemen van zijn talent, overheerst trots bij de teambaas. “Natuurlijk vinden we het jammer dat we hem kwijtraken, maar tegelijkertijd zijn we er ontzettend trots op dat hij het goed genoeg heeft gedaan om door te stromen naar Red Bull.”

