Christijan Albers heeft sinds kort zijn eigen managementbureau, samen met Stéphane Kox. Starred Agency. “Je ziet veel massa-kassa om je heen, wij willen ons echt om de sporter bekommeren”, zegt de voormalig Formule 1-coureur.

In de extradikke vaderdageditie van FORMULE 1 Magazine staat een groot verhaal met Christijan Albers over zijn nieuwe avontuur, samen met Stéphane Kox. Lees hieronder alvast een korte passage uit het interview.

Het idee samen een managementbureau van de grond te tillen ontstond in hun gezamenlijke tijd bij Viaplay. Kox werkte in 2022 een jaar lang als pitreporter bij de Formule 1-races.

Christijan Albers: “We hadden een goede klik en wonen allebei in Monaco, waardoor we ook buiten het werk wel eens een kop koffie dronken. Zij wilde niet verder als pitreporter, maar wel iets in de sport blijven doen. En ik heb altijd wel de drang gehad sporters te helpen, ook omdat het in mijn eigen carrière door de jaren heen soms best een struggle was. Het is tegenwoordig nog steeds lastig goede mensen te vinden die je van A tot Z kunnen begeleiden en niet alleen stomweg een deal rondmaken en zich daarna nooit meer laten zien.”

‘F1-wereld is een zee vol piranha’s’

Albers en Kox willen dat anders gaan aanpakken, is kort samengevat de boodschap die ze willen uitdragen. “Wij willen echt vol voor onze sporters gaan. You have to commit in life!”

Albers: “We hebben een paar aspecten waaraan een sporter moet voldaan, naast de persoonlijke connectie die er moet zijn. Welke aspecten? Ja hallo, dat ga ik je niet vertellen. Ik ga anderen niet wijzer maken dan nodig. Maar als je het hebt over ons onderscheidend vermogen, dan ligt dat voor een deel in de levenservaring die we hebben opgedaan, in mijn geval wat ik zelf heb meegemaakt als coureur. De Formule 1-wereld is een zee vol piranha’s. Als er een beetje bloed is, word je van alle kanten opgevreten. Ik denk dat dit voor mij een supergoede leerschool is geweest.”

Lees het volledige interview met Christijan Albers in de extradikke vaderdageditie van FORMULE 1 Magazine. Het magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).