Alfa Romeo lijkt uit te wijken naar Oost-Europa voor presentatie

Februari nadert en dan vallen al snel woorden als testlivery, shakedown en presentaties. Er zullen binnenkort onthullingsdata gegeven worden door teams en die van Alfa Romeo lijkt al te zijn uitgelekt. En de locatie ook: Polen.

De Italiaanse tak van Motorsport.com weet te melden dat Alfa zijn C40(?) in de Poolse hoofdstad Warschau zal presenteren. Met testcoureur Robert Kubica heeft het team een sterke connectie met het Oost-Europese land, zijn persoonlijke hoofdsponsor PKN Orlen heeft een flinke vinger in de pap en lijkt nu het onthullingsfeestje te hebben opgeëist.

De afgelopen jaren presenteerde het Italiaans/Zwitserse team zijn auto pas op de eerste dag van de wintertest maar daar lijkt nu van afgeweken te worden. In Warschau zal op 22 februari de auto van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi in zijn geheel getoond te worden, dus niet alleen de kleurstelling. Vorig jaar en ook in 2019 kende de daadwerkelijke auto, de C39, zijn vuurdoop tijdens testrondjes in Fiorano. Räikkönen reed toen een Alfa verhuld onder een Valentijnsdeken.

Als de datum en locatie daadwerkelijk blijkt te kloppen, wordt de nieuwe Alfa in ieder geval dus ruim voor de wintertests in Bahrein onthuld. Op 12, 13 en 14 wordt er pas op het Sakhir International Circuit getest door de teams, een gevolg van het uitstel van de Australische Grand Prix die een week later verreden had moet worden. Het seizoen zal nu op 28 maart aanvangen op datzelfde circuit in Bahrein.

