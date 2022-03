Alfa Romeo is voor de nieuwe bolide een ‘extreme kant’ opgegaan, wat volgens technisch directeur Jan Monchaux wel nodig was: “Voornamelijk vanwege de invloed op het gewicht.

Alfa Romeo was het enige team dat de nieuwe bolide voor 2022 nog niet officieel had gepresenteerd toen de shakedown in Barcelona plaatsvond. Het team verscheen vervolgens met een gecamoufleerde livery om zo enkele designkeuzes te verhullen. Die waren pas duidelijk te zien toen zij na de testdagen de C42 officieel presenteerden. Dat had wel een reden.

“We moesten voor deze nieuwe auto wel een extreme kant opgaan met sommige ontwerpkenmerken, voornamelijk vanwege de invloed op het gewicht”, legt Jan Monchaux, de technisch directeur van Alfa Romeo, uit. Alfa Romeo is naar verluidt het enige team dat op het minimumgewicht van 795 kilo zit, terwijl teams als Red Bull en Mercedes juist zouden worstelen met een zwaardere auto.

De testdagen in Barcelona verliepen alles behalve soepel voor Alfa Romeo. Valtteri Bottas, Guanyu Zhou en reservecoureur Robert Kubica konden in totaal slechts 176 ronden rijden en stonden vaak lange tijd stil in de garage vanwege problemen. Of die problemen voor de testdagen in Bahrein verholpen zullen zijn, durft Monchaux niet te zeggen.

“Ik heb geen glazen bol. Normaliter waren we best goed op het gebied van betrouwbaarheid. We hebben enkele problemen op te lossen, maar ik ben er best zeker van dat we die problemen zullen verhelpen. Voor wat betreft de mechanische problemen: ik heb liever dat we die nu hebben dan tijdens het seizoen”, aldus de technisch directeur.