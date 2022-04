Alfa Romeo beticht enkele rivalen ervan ‘spelletjes te hebben gespeeld’ met de FIA om het minimumgewicht van de nieuwe bolides te verhogen.

Waar Alfa Romeo na de testdagen het enige team leek te zijn dat in de buurt van het minimumgewicht van 795 kilogram kon komen, worstelden de meeste teams om überhaupt in de buurt van dat getal te komen. Volgens geruchten zaten enkele teams destijds nog ruim tien kilo erboven, wat zich op de baan in kostbare tijd vertaalt.

Meerdere teams betwijfelden dan ook of het minimumgewicht van 795 kilogram – dat al verhoogd was van de in eerste instantie afgesproken 792 kg – haalbaar was, waarna er nog eens drie kilo bij kwam om het gewicht tot 798 kg te brengen. Volgens Alfa Romeo speelden sommige teams spelletjes met de FIA, aangezien zij hoopten op meer dan de drie kilo die erbij kwam.

“Eerlijk gezegd begrijp ik alle reacties niet, want ik denk dat wanneer je een racewagen ontwerpt, het gewicht altijd doel nummer één is”, zegt Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur tegen Motorsport.com. “Niemand kan verrast worden door het gewicht op het laatste moment”, stelt de Fransman. “Ik denk dat sommige teams een spelletje speelden met de FIA in de verwachting dat de FIA op het laatste moment het minimumgewicht [nog meer] zou verhogen.”

Minimumgewicht was haalbaar

Maar, zo geeft Vasseur aan, dat zou ‘oneerlijk’ zijn geweest voor de teams die wél rond het minimumgewicht zaten. “Tijdens het project hebben we een aantal beslissingen genomen op het gebied van complexiteit die ook te maken hadden met het gewicht, en we hebben onze keuze gemaakt. En je weet dat de Formule 1-wereld zo in elkaar zit, dat iedereen een spelletje probeert te spelen.”

Het was volgens Vasseur ‘glashelder’ dat het minimumgewicht gewoon haalbaar was. “We waren in staat om niet over dat gewicht te gaan. Als sommige andere teams niet aan het minimumgewicht zitten, komt dat omdat ze andere opties hebben genomen, misschien met andere voordelen, maar met de beperking van het gewicht”, aldus de Alfa Romeo-teambaas.