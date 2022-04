De Red Bull RB18 is dankzij de meegenomen updates in Imola een stuk lichter dan voorheen, maar zit nog altijd boven het minimumgewicht, geeft adviseur Helmut Marko toe. Het team wil stapsgewijs dat gewicht nog verder omlaag brengen: “Bij Weight Watchers verlies je ook niet in één keer al het gewicht.”

Red Bull begon aan het nieuwe seizoen met een auto die een stuk zwaarder was dan het minimumgewicht. Die stond eerst vast op 792 kilogram, maar werd verhoogd naar 795 kilogram nadat de meeste teams niet in de buurt van het minimumgewicht konden komen. Ondertussen zijn er al meerdere oplossingen voorbijgekomen, van lichtere onderdelen tot het schrapen van de verflaag van de livery.

Red Bull nam in Imola updates mee die het gewicht van de RB18 meer in de buurt van het minimumgewicht moest brengen, maar het team heeft volgens adviseur Helmut Marko nog wat winst te boeken op dat gebied.

“De updates die we naar Imola hebben meegenomen hebben allemaal goed gewerkt”, zegt Marko tegen Motorsport.com. “De auto heeft wat gewicht verloren, maar we hebben nog wat werk aan de winkel op dit gebied. We zitten nog steeds boven het minimumgewicht van de FIA”, benadrukt de Oostenrijker.

Voor nu is het dus nog steeds van belang voor Red Bull om dat gewicht nog meer omlaag te halen. “Dat moeten we in een aantal stappen doen, maar dat is normaal. Bij Weight Watchers verlies je ook niet al het gewicht in één keer”, vergelijkt Marko.