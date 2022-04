Jos Verstappen heeft ervan genoten dat zijn zoon Max in de Grand Prix van Emilia-Romagna de zege pakte, maar ook dat hij zijn rivaal van 2021 na veertig ronden al op een ronde zette: “Dat vond ik mooi om te zien, na wat er vorig jaar allemaal is gebeurd.”

Verstappen kende een perfect weekend in Imola, waar hij de zege in de sprintrace pakte en vervolgens ook de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam schreef. Hij pakte zo de maximale score van 34 punten, ook dankzij het punt voor de snelste raceronde. Vader Jos is trots op zijn zoon na zijn sterke vertoning op Italiaans grondgebied.

Lees ook: Paddockpraat: ‘Perfect weekend Verstappen en Red Bull, Ferrari kopje onder in Imola’s rode zee’

“Max heeft een heel goed weekeinde achter de rug in Imola”, schrijft hij in een column voor Verstappen.com. “Ik vond hem enorm sterk. Hij heeft geen foutje gemaakt, was heel solide en volledig in control. Red Bull heeft duidelijk een stap in de goede richting gezet. We wisten natuurlijk dat de auto een update kreeg in Italië, maar het was door de weersomstandigheden lastig om alles met elkaar te vergelijken. Maar we kunnen wel de conclusie trekken dat we sterker zijn geworden.”

Lees ook: ‘Je kan niet in Hamiltons hoofd kijken, maar kampioenen zijn vaker zomaar gestopt’

“Zaterdag tijdens de sprintrace waren de eerste contouren daarvan al zichtbaar”, stelt Jos Verstappen vast. “Max reed naar Charles Leclerc toe. Dus moest Ferrari harder gaan pushen, waardoor ze de banden meer aan moesten spreken. Daardoor kregen ze meer problemen. In Italië hebben Max en Red Bull Ferrari onder druk gezet. En onder druk is het makkelijker om een fout te maken. Als je met twee vingers in je neus voorop rijdt, is die kans een stuk kleiner. Het is op deze manier een perfect weekeinde voor Max geworden.”

Hamilton op een ronde gezet

Voor Verstappen was het dus een fijn weekend, minder fijn was die voor Lewis Hamilton. Hij kwam totaal niet uit de verf op het opdrogende Imola, waar hij slechts als dertiende over de streep kwam. Extra pijnlijk was het feit dat hij na veertig ronden op een ronde achterstand gezet werd door Verstappen, zijn titelrivaal van 2021. Voor Max was dat ‘niet echt een verrassing omdat ze al het hele jaar langzaam zijn’, vader Jos kon er wel van genieten.

Lees ook: Marko: ‘Misschien denkt Hamilton dat hij vorig jaar had moeten stoppen’

“Ik vond het eerlijk gezegd ook mooi om te zien dat hij Hamilton op een ronde kon zetten, na wat er vorig jaar allemaal is gebeurd”, doelt Jos op de intense titelstrijd tussen de twee, waarbij het er soms hard aan toeging. “Hamilton had het heel lastig, terwijl zijn teamgenoot George Russell beter in balans leek. Het gebeurt niet snel dat je de kans krijgt om een Mercedes op een ronde achterstand te rijden”, aldus Verstappen-senior.

Foto: Red Bull Content Pool