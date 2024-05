Is de Formule 1 is een sport geworden van teveel regeltjes? De fans, teams en coureurs zien soms door de bomen het bos niet meer. “Gewoon geen straffen meer”, stelt Allard Kalff in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Eigenlijk zou je alle straffen weg moeten doen in de F1, dan lossen de coureurs het namelijk vanzelf op”, is Kalff van mening. “Als er geen regels zijn en je hebt een coureur zoals Kevin Magnussen die in Miami de hele boel tegenhoudt, dan wordt hij vanzelf een keer van de baan gerost. Dan gaat hij misschien een keer nadenken over zijn acties. Uiteindelijk krijg je dan een situatie waarbij ze weer met respect gaan racen.”

“Maar dit is natuurlijk te makkelijk gezegd”, weet ook de oud-coureur. Hoe zou hij het reglement opstellen als hij de vrije hand zou krijgen? “Ik zou een basisregel hebben waarbij je elkaar niet van de baan rijdt en een basisregel waarbij je geen recht van spreken hebt als je tijdens het inhalen niet compleet naast iemand op de baan rijdt. En dan zou ik een hele goede baas neerzetten die bepaalt wat wel en niet mag en zegt: ‘Mijn wil is wet, punt.’ Zo is het voor iedereen helder.”

