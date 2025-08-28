Samen met verslaggever Frank Woestenburg duiken we in de Dutch GP Update in de sfeer rondom de mediadag in Zandvoort. Zijn de coureurs klaar voor de tweede seizoenshelft, hoe reageerde Max Verstappen op de comeback van Sergio Pérez, en waarom is het weekend nog niet uitverkocht? En klopt het dat Aston Martin en Fernando Alonso ook naar onze podcast luisteren? Hoe dat zit, hoor je allemaal in deze aflevering!

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



