Fernando Alonso hield gemengde gevoelens over aan de Grand Prix van Italië. De Spanjaard liet na afloop weten gefrustreerd te zijn, nadat Aston Martin hem alweer teleurstelde – ditmaal moest hij zijn wedstrijd vroegtijdig staken door een ophangingsprobleem. “Ik zou dertig punten meer moeten hebben”, zei de tweevoudig wereldkampioen na afloop van de race in Monza.

Alonso moest de race staken nadat er alweer problemen waren met zijn Aston Martin. Het betekende al de vierde uitvalbeurt dit seizoen voor Alonso. “Het is heel frustrerend, want we lagen P7 en hadden zes punten kunnen halen die we hard nodig hebben voor het constructeurskampioenschap”, aldus Alonso.

De Aston Martin-coureur uitte niet alleen zijn frustratie over de race in Italië, maar ook over de aanhoudende problemen die hem al het hele seizoen dwarszitten. “Het geluk is dit seizoen niet aan onze zijde, en we verliezen daardoor heel veel punten. Het is ontzettend frustrerend, maar het begin inmiddels te wennen”, besloot hij cynisch. “Ik zou twintig tot dertig punten meer moeten hebben, maar dat is niet mijn schuld.”

