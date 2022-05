Fernando Alonso heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje hard uitgehaald naar het optreden van de stewards in Miami. Hij noemt de stewards ‘incompetent’ na de ‘oneerlijke’ straf die hij in Miami heeft gekregen.

Alonso kon leven met de tijdstraf van vijf seconden voor het veroorzaken van de crash met Pierre Gasly, maar was het zeker niet eens met de tijdstraf die hij na de race kreeg. Hij had in de slotfase van de race bocht 14 afgesneden en gaf volgens de stewards niet genoeg tijd terug en kreeg zodoende een tijdstraf van vijf seconden, een pijnlijke aangezien hij daarmee tot buiten de punten viel. Dat zit de Spanjaard twee weken later nog duidelijk dwars.

“Het was oneerlijk, het was incompetentie van de stewards”, haalt Alonso hard uit bij de persconferentie in Spanje. “Ze waren niet echt professioneel in Miami. Ik mis één bocht, geef de tijd terug maar als je één bocht mist, dan zie je de paarse tijd in die sector. Ze namen het besluit zonder bewijs op te vragen. Na de race kwamen we met al het bewijs aan, maar toen waren ze al aan het inpakken.”

“We kwamen daar dus aan en lieten alle data zien”, vervolgt Alonso. “Zij zeiden dat we hen vijf minuten moesten geven, maar ze voelden zich waarschijnlijk aan handen en voeten gebonden omdat ze de straf al hadden gegeven en niet wisten hoe ze dat moesten terugdraaien. Het was heel erg slecht. Het is iets dat niet zou moeten gebeuren in de Formule 1, met de standaard die we hier hanteren”, aldus Alonso.

Geen verbetering volgens Alonso

Sprake van verbetering nu er twee nieuwe wedstrijdleiders zijn die elkaar afwisselen, is er volgens Alonso dan ook niet. “Nee”, antwoordt hij stellig. “We hebben al een paar dingen gezien die aantonen dat we nog veel moeten verbeteren.” Alonso pleit ervoor dat stewards meer race-ervaring moeten hebben. “Je hebt wat kennis over racen nodig voordat je wedstrijdleider kan worden. Die kennis is er op dit moment niet.”

In Spanje maakt Eduardo Freitas zijn debuut als wedstrijdleider. Dat is voor Alonso een bekende, aangezien hij in het WEC te maken heeft gehad met de strenge Freitas. “We hebben een nieuwe wedstrijdleiding hier, Freitas heeft veel meer ervaring. Dat zal de zaken al wat verbeteren.”

Veiligheid in het geding?

Als een van de verbeterpunten noemt Alonso de crashes van Carlos Sainz en Esteban Ocon in bocht 13 in Miami. De twee knalden vol tegen de muur op relatief lage snelheid, maar hielden er wel fysieke klachten aan over. Zij riepen de wedstrijdleiding op om een veiligere Tecpro-muur neer te zetten, maar die kwam er niet. “We pushten voor veiligheidsmaatregelen maar niemand deed wat. Zonder die racekennis is het lastig spreken.”

Toch benadrukt Alonso dat hij zich geen zorgen maakt om de algemene veiligheid van de Formule 1. “Nee, veiligheid is goed geweest. We hebben de veiligste auto’s, het is heel veilig in de Formule 1. Maar we moeten het verbeteren, we zitten in de auto en voelen de crashes. Als wij voelen dat er iets nodig is, dan zou er naar ons geluisterd moeten worden.”

