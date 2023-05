Fernando Alonso blijft realistisch over zijn kansen om een race te winnen dit seizoen. Na afloop van de Grand Prix van Monaco erkent de Aston Martin-coureur tegenover onder andere Formule 1 Magazine dat Red Bull simpelweg te sterk is. Desondanks houdt hij wel de hoop dat hij in de race blijft voor de titel dit jaar.

De volgende race op de kalender – de Grand Prix van Barcelona – zal de thuisrace zijn van Alonso. De Aston Martin-coureur beleeft een erg goed seizoen en heeft bijna elke race op het podium gestaan. Een winst is hem echter nog altijd niet gegund. Hoewel het circuit van Barcelona hem waarschijnlijk goed zal liggen, wil Alonso nog absoluut niet zichzelf tot winnaar benoemen.

“Ik ga geen druk op mezelf of het team leggen in aanloop naar die race”, zei Alonso. “We zagen [in Monaco] dat als het op racepace aankomt Red Bull erg dominant blijft. Dat moeten we gewoon accepteren. Het kan komend weekend net zo zijn als in de andere races dit jaar, dat Red Bull gewoonweg onbereikbaar is. En we moeten ook nog zien wat de upgrades van Mercedes doen op een gewoon circuit. Blijkbaar brengt Ferrari ook upgrades naar Barcelona.”

“We moeten met beide benen op de grond blijven staan”, vervolgt de Spanjaard. “Er zullen weekenden zijn dat we zevende of achtste worden en dat moeten we accepteren. Andere weekenden zullen we weer meedoen voor het podium. Dus ik ga niet naar Barcelona met de gedachte dat ik ga winnen, want dan kan ik alleen maar iedereen teleurstellen.”

Fouten van Red Bull nodig voor winst Alonso

Doordat Sergio Perez in Monaco eindigde op de zeventiende plek, is Alonso op zijn Mexicaanse concurrent ingelopen in de tussenstand. Het verschil bedraagt nu nog slechts twaalf punten in het voordeel van Perez, die op zijn beurt weer 39 punten achter staat op Verstappen. Logischerwijs werd Alonso dan ook gevraagd of hij zichzelf nog als een titelkandidaat ziet.

“Ik weet het niet”, erkent de Spanjaard. “We hadden in 2010 ook niet de beste auto, maar toch ging ik aan de leiding in het kampioenschap bij de laatste race. We hadden niet de beste auto in 2012, maar ik maakte nog kans op de titel tot de laatste ronde van de laatste race. Het seizoen duurt lang en we geven nog niet op. We hebben weekenden nodig waar Red Bull wat problemen heeft, zoals Sergio hier had en hij zonder punten eindigde. Als Max een of twee van dat soort weekenden heeft, dan komen we wat dichterbij in het kampioenschap. Dit is autosport. Alles is mogelijk. Maar op pure snelheid denk ik niet dat we echt een kans maken.”