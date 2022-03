Fernando Alonso heeft zijn eigen coureursmanagementbureau opgericht. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen wil met A14Management, zoals het bureau heet, jonge talenten helpen om hun doelen in de autosport te bereiken.

Alonso is uiteraard actief in de Formule 1, maar heeft ook een museum, kartbaan en een opleidingsteam opgericht. Nu komt er nog een andere zaak bij: een coureursmanagementbureau. Alonso zal bij A14Management, zoals het bureau heet, ondersteund worden door zijn oude kartrivaal Albert Resclosa en manager Alberto Fernandez.

“Vandaag is een andere manier om coureurs te beheren geboren”, schrijft A14Management op Twitter. “Maak je dromen waar. De intentie van A14Management is het selecteren van een kleine groep coureurs en hen de onmisbare waarden bijbrengen om hun doelen te bereiken, met de steun van het beste team en uitgebreide ervaring in de autosport.”

A14Management heeft ook meteen bekendgemaakt dat er twee coureurs bij het bureau staan ingeschreven. De Franse Formule 2-coureur Clément Novalak, die voor het Nederlandse MP Motorsport uitkomt, en de Bulgaarse kartcoureur Nikola Tsolov vallen nu onder het managementbureau van Alonso.