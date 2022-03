Fernando Alonso gelooft dat, ondanks de problemen op de laatste testdag, Alpine ‘een stap vooruit’ heeft gezet met de krachtbron.

Alpine besloot om het dit jaar over een andere boeg te gooien. Waar ze bij Renault de afgelopen jaren vooral op betrouwbaarheid hebben gefocust, gaan ze dit jaar de performance van de krachtbron de prioriteit geven. Bij de testdagen in Barcelona bleek de motor de eerste twee dagen behoorlijk betrouwbaar, totdat het op de derde en laatste testdag fout ging.

Een ‘klein afdichtingsprobleem’ leidde tot een kleine brand achterin de auto. De A522 werd geblust en teruggebracht naar de garage, waar de bolide de hele dag zou blijven staan. Zo kwam er na twaalf ronden op de vrijdag vroegtijdig een einde aan de test voor Alpine, maar Fernando Alonso blijft positief.

“We geloven dat we een stap vooruit hebben gezet met de krachtbron, maar ook voor de rest”, zei Alonso na de shakedown. “De motor is op veel verschillende vlakken aangepakt, we zullen we zien of we competitief kunnen zijn op dat gebied.”

“We moeten wel de betrouwbaarheid van vorig jaar behouden”, benadrukt de tweevoudig wereldkampioen. Dat was, weet Alonso ook, een van de sterkste punten van Alpine. Zij scoorden regelmatig punten en vielen niet vaak uit. “Je moet die twee dingen zien te combineren: de performance en de races finishen.” Voor nu zag het er dus goed uit, maar in Bahrein zal duidelijker worden hoe de andere teams ervoor staan. “We weten niet eens wat de rest heeft gedaan met de motor en hoeveel vooruitgang de rest in deze winter heeft geboekt.”

