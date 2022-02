Het was geen perfecte shakedown voor Alpine, toch denkt sportief directeur Alan Permane dat het team dit jaar ‘dichter bij de top’ staat dan vorig jaar.

Alpine kwam bij de shakedown in Barcelona tot 266 ronden. Op vrijdag verloor het team veel tijd nadat de A522 van Fernando Alonso al na twaalf ronden hydraulische problemen opliep. Daardoor zat de derde en laatste testdag er al vroeg op. Uiteindelijk noteerde Alonso de dertiende tijd van de testdagen, Esteban Ocon noteerde de negentiende tijd. Wat daar niet bij hielp, was dat Alpine problemen had met de DRS.

“Ik wil niet dat dat als een excuus klinkt en ik wil ook niet opscheppen en zeggen dat we beter zijn dan Mercedes en Red Bull, maar we staan er goed voor”, vertelt sportief directeur van Alpine, Alan Permane, aan Speedweek. “Fernando reed die ene snelle ronde op de laatste dag, en die was redelijk vergelijkbaar met die van Max Verstappen; het is alleen zo dat Max de achtervleugel kon openklappen en wij niet. Als we naar alle GPS-gegevens kijken, zaten we tijdens de ronde op gelijke hoogte met Verstappen, maar daarna verloren we enorm veel tijd op de rechte stukken”, legt Permane uit.

Volgens Permane had Alonso het naar zijn zin in de A522 en kon hij een veel betere rondetijd noteren. “Fernando was supergelukkig met de auto. We boekten aanzienlijke vooruitgang op het vlak van de afstelling, waardoor we vooral de achterkant tot rust konden brengen. Als Fernando weer naar buiten had gekund, hadden we zeker drie of vier tienden van een seconde gewonnen. Dan zou het er op de tijdenlijst iets anders uitzien. Natuurlijk is niet alles in kannen en kruiken, maar mijn gevoel zegt dat we met de nieuwe auto dichter bij de top zitten dan met die van vorig jaar”, aldus de Brit.

Dat Alpine er vervolgens voor koos om de DRS niet te gebruiken, was meer uit voorzorg. “Wat het DRS-probleem betreft, hebben we gewoon op veilig gespeeld. Het is een probleem op topsnelheid, met de belasting die op de vleugel staat. We wilden daar niets riskeren wat onze kilometerstand in gevaar zou brengen. In Barcelona maakt DRS of geen DRS meer dan zeven tienden van een seconde per ronde uit”, besluit Permane.

Foto: Motorsport Images