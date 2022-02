Dit jaar begint Otmar Szafnauer aan zijn nieuwe avontuur in de Formule 1 als teambaas van Alpine. Een zware taak, maar de Roemeen heeft er vertrouwen in dat het Franse team succesvol zal worden: “Ik weet hoe goed dit team is en hoe goed het kan worden.”

Szafnauer maakt dit seizoen de overstap van Aston Martin naar Alpine, waar het team nu dus na een jaar weer een teambaas kent. “Ik weet veel van dit team omdat we felle concurrenten waren in mijn vorige functies”, vertelt Szafnauer bij de presentatie van de A522 in Parijs. “Ik weet hoe goed dit team is en hoe goed het kan worden. Het personeel en de beide coureurs zijn zo sterk en ik ben enthousiast om aan de slag te gaan.”

Alpine kondigde vorig jaar het zogenaamde ‘project van honderd races’ aan. Het team wil, zoals de naam al weggeeft, binnen honderd races, zo’n vier seizoenen, meedoen om de zeges. Een ambitieus plan, maar het is volgens Szafnauer slechts een kwestie van tijd voordat Alpine succesvol wordt. “We moeten gepassioneerd zijn, ongeacht de taak. De sleutel tot succes van een goed presterend team is en blijft teamwerk.”

“We controleren wat we kunnen controleren, we genieten van onze reis, en we genieten van het racen, want dat is waarvoor we hier zijn. Als team zijn we allemaal racers en dat is waarom we plezier hebben in ons werk in de Formule 1. Met deze passie en teamwerk, weet ik dat succes zal komen”, aldus Szafnauer.

Bij Alpine krijgt Szafnauer nu te maken met Esteban Ocon en Fernando Alonso. Ocon kent hij nog uit zijn tijd bij Force India, toen Szafnauer daar nog teambaas was. “Hij was toen jong, enorm getalenteerd en erg snel. In feite is er niet veel veranderd. Zijn talent spreekt voor zich en ik was erg blij en trots toen hij zijn eerste Grand Prix won. Het is geweldig om weer samen te werken met Esteban aangezien ik al een goede band met hem heb.”

Ook over tweevoudig wereldkampioen Alonso is Szafnauer lovend. “Iedereen kent Fernando’s uitzonderlijke kwaliteiten. Zijn ervaring is van onschatbare waarde. Ik ben ervan overtuigd dat de rijdersline-up tot de sterkste van de grid behoort. Het wordt leuk om met Fernando, een autosportlegende, samen te werken en om weer met Esteban samen te komen”, besluit de Alpine-teambaas.