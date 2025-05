Fysiotherapeut Fabrizio Borra is op 64-jarige leeftijd overleden. De Italiaan was meer dan twintig jaar een vertrouwd gezicht aan de zijde van Fernando Alonso en werkte met topsporters van wereldformaat. Alonso reageerde diep geraakt op het tragische nieuws en deelde op sociale media een emotioneel eerbetoon aan zijn ‘broeder’.

Fabrizio Borra verloor zijn jarenlange strijd tegen kanker. De Italiaanse fysiotherapeut had een lange staat van dienst en stond decennialang aan de zijde van Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen reageerde emotioneel op het overlijden: “Ik zal je missen, Fabri. Elke dag. Bedankt dat je me zoveel hebt geleerd en me een beter mens en betere atleet hebt gemaakt. Mijn hele carrière bij jou is het grootste geluk geweest dat ik heb kunnen hebben. Rust zacht, broeder”, schrijft hij op sociale media.



Topsporters van wereldformaat

Borra werkte sinds het Formule 1-debuut van Alonso in 2001 bij Minardi samen met de Spanjaard. Hij was een vaste waarde in Alonso’s entourage, maakte beide wereldtitels mee en volgde hem gedurende zijn loopbaan naar teams als Ferrari, McLaren, Alpine en Aston Martin. Borra was een bekend gezicht in de paddock. Naast Alonso, hielp hij ook Michael Schumacher herstellen van een gebroken been dat hij opliep bij een ongeluk tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië in 199.

Ook buiten de Formule 1 werkte de Italiaan met topsporters van wereldformaat: MotoGP-coureur Andrea Dovizioso en wielrenner Tadej Pogačar maakten gebruik van zijn expertise, net als zijn landgenoot Marco Pantani. Pantani raakte tijdens Milaan-Turijn in 1995 ernstig gewond bij een aanrijding. De wielerlegende liep meerdere breuken op aan zijn ledematen, maar wist mede dankzij de begeleiding van Borra in diens revalidatiecentrum in Forlì volledig te herstellen.



