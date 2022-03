Fernando Alonso kijkt tevreden terug op de testdagen in Bahrein, waar hij met Alpine ‘veel geleerd’ heeft. Maar het team heeft nog genoeg te doen: “Het leerproces is nog niet voorbij.”

Alonso reed op de derde en laatste testdag in Bahrein maar liefst 122 ronden op het Bahrain International Circuit. Hij noteerde die dag de vierde tijd op de C4-band en was dan ook zeer tevreden.

“Het was een goede testdag, ik heb het sterke werk van Esteban (Ocon, red.) van vrijdag kunnen voortzetten”, complimenteerde Alonso zijn collega na de testdag op zaterdag. “We hebben veel geleerd en veel ronden gereden, dus daar ben ik best blij mee.” Maar: “Het leerproces is nog niet voorbij.”

Wat de coureurs volgens Alonso met name nodig hebben, is ‘meer grip’. “We proberen allemaal de nieuwe auto’s, regels en onderdelen te begrijpen. We hebben verschillende dingen geprobeerd en duidelijke inzichten gekregen, en dat is wat je wil bereiken als je test.”

Net als andere testdagen blijft het voor iedereen gissen waar de teams staan. Zo is niet duidelijk met hoeveel brandstof de teams hebben gereden en welke motormodus zij gebruikten. “We moeten dus geduld hebben tot zaterdag om te weten waar we staan. We zullen ons zeker op onszelf concentreren en alles geven”, besluit Alonso.