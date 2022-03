Fernando Alonso is volgens Jeroen Bleekemolen nog altijd van de buitencategorie, zowel in de auto als wat zijn rol binnen het team betreft. Rob Kamphues vraagt zich daarentegen af of Alonso een leider of ‘alleen maar een stoorzender’ is.

Bleekemolen en Kamphues nemen in de seizoengids 2022 van FORMULE 1 Magazine alle tien de teams door, en bij Alpine verschillen ze enigszins van mening over Alonso. Hoewel zijn kwaliteiten als coureur voor allebei buiten kijf staan, is het de manier waarop hij zich binnen een team manifesteert waar ze wat anders naar kijken.

“Ik vind het mooi hoe Alonso nadenkt over de rest”, doelt Bleekemolen op hoe Alonso volgens hem ‘nét even verder kijkt’ wat het reilen en zeilen in een team betreft. De Spanjaard is volgens hem niet iemand die alleen maar in de auto stapt en gas geeft, maar echt een coureur die probeert zijn invloed binnen het team te laten gelden.

“Alonso is zeker een inspiratie voor een team en voegt gelijk wat toe”, denkt Bleekemolen. Als voorbeeld wijst hij naar hoe Alonso in 2019 tijdens een Amerikaans uitstapje de 24 Uur van Daytona won. “Dat was iets bijzonders. Zijn teamgenoot van toen, Renger van der Zande, kan dat beamen. Alonso won die race toen ook echt omdat hij in de auto zat. In de regen deed hij dingen waarvan je dacht: wauw, bizar.”

“Hij doet gewoon echt wat met zo’n team, net als in de Formule 1. Hij kan een team met zijn naam, faam en invloed echt veranderen”, stelt Bleekemolen. Kamphues is dat ‘helemaal’ met Bleekemolen eens, maar: “De vraag is wel of Alonso een leider is, of alleen maar een stoorzender”, vindt hij.

“Je hebt leiders die er heel goed in zijn een organisatie die naar de kloten is, weer op de been te helpen. En je hebt leiders die een goede organisatie verder kunnen uitbouwen. De enige jaren dat Alonso echt succesvol is geweest”, zo verwijst hij naar zijn titelwinnende jaren 2005 en 2006 bij Renault met teambaas Flavio Briatore, “was toen hij een leider naast zich had die net zo sterk en visionair was als hijzelf.”

