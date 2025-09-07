Voor Fernando Alonso is de Grand Prix van Italië uitgelopen op een deceptie. De Spanjaard viel halverwege de wedstrijd uit met een kapotte Aston Martin-bolide.

Terwijl de Spanjaard in het middenveld druk in gevecht was met onder anderen Gabriel Bortoleto en Oliver Bearman brak ineens de rechterachterwielophanging af. Dat gebeurde toen Alonso over de kerbstones reed. Hij kon nog wel de pits bereiken, maar de race in Monza zat erop.

