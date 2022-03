Fernando Alonso verwacht niet dat Max Verstappen meer druk zal voelen nu hij de regerend wereldkampioen is. De tweevoudig wereldkampioen denkt dat de druk juist minder zal zijn: “Vanaf nu zal je meer plezier hebben.”

Als regerend wereldkampioen zijn dit jaar alle ogen natuurlijk gericht op Verstappen. De Nederlander zal willen proberen zijn titel te verdedigen en dat brengt extra druk met zich mee, al denkt Alpine-coureur Fernando Alonso dat het wel mee zal vallen met de druk.

Lees ook: Brundle: ‘Zet Alonso in de Mercedes en hij kan kampioen worden’

“Ik denk het niet, ik denk zelfs dat je minder druk zal voelen omdat je een van je dromen hebt waargemaakt”, zegt Alonso. “Vanaf nu zal je meer plezier hebben als je een raceweekend ingaat, wetende dat je toch al wereldkampioen bent. Je kan altijd proberen om daar nog een aantal kampioenschappen aan toe te voegen, maar hij zou minder druk moeten voelen”, weet de tweevoudig wereldkampioen uit ervaring.

Ook viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel verwacht dat Verstappen nu minder druk zal voelen om te presteren. Dat de Nederlander met het nummer 1 gaat rondrijden, wat Vettel voor het laatst deed in 2014, moet hem volgens Vettel juist een boost geven. “Het is lang geleden voor mij, maar van wat ik me kan herinneren was het een boost”, stelt Vettel.

Lees ook: Vettel test positief op coronavirus en mist GP Bahrein, Hülkenberg stapt in als vervanger

“Het is een geweldig gevoel om het seizoen als wereldkampioen in te gaan”, vervolgt de Duitser. “Je hebt het nummer 1 op de auto, dat is een privilege. We willen ons allemaal wel in die positie bevinden, maar slechts één van ons kan dat. Ik zag het niet als een extra last. Het was zelfs een boost. Ik denk dat hij zich ook zo zal voelen,” doelt Vettel op Verstappen, “maar iedereen is anders.”