Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle vindt Fernando Alonso ‘nog steeds een van de beste coureurs van het veld’ en is ervan overtuigd dat hij in de Mercedes kampioen zou kunnen worden.

Met het vertrek van Kimi Räikkönen is Fernando Alonso met 40 jaar de oudste coureur van het veld. De Spanjaard keerde vorig jaar terug in de Formule 1 na twee jaar afwezigheid en hoopte dat hij met Alpine weer voor de podiums en zeges kon gaan. Het podium zat er vorig jaar wel in, de zege nog niet. Maar mocht Alonso kampioensmateriaal krijgen, dan kan hij ondanks zijn leeftijd ook gewoon nog kampioen worden, denkt oud-Formule 1-coureur Martin Brundle.

“Als Fernando voor Mercedes zou rijden, dan zou hij de potentie hebben om wereldkampioen te worden”, stelt Brundle. Dat heeft met name te maken met zijn rijstijl, benadrukt Brundle. “Hij heeft nog steeds die ouderwetse agressie. Coureurs hebben tegenwoordig een goede mentale en fysieke gesteldheid, daardoor bestaat de leeftijdsbarrière niet meer.”

“De auto’s zijn nu niet meer zo fysiek veeleisend, met stuurbekrachtiging en dat soort zaken”, legt de oud-Formule 1-coureur uit. Wat dan ook helpt volgens Brundle, is dat de oude garde niet zo ‘hinkelt’ zoals zijn generatie, die ‘een paar klappen op het hoofd’ heeft gehad. “Ze zijn dus in goede vorm. En zij zijn ervaren, zeker met de grote regelrevolutie. Fernando is nog steeds een van de beste coureurs van het veld”, oordeelt de Sky F1-analist.