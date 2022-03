Fernando Alonso had na de drie testdagen in Bahrein ‘wauw-factor’ bij de bolide voor dit seizoen, maar was volgens sportief directeur Alan Permane nog niet helemaal tevreden.

Alpine stond op de derde en laatste testdag in Bahrein op de derde plek met een rondetijd van 1:32.698. Dat was nog steeds een gat van bijna een seconde ten opzichte van Max Verstappen, maar Alpine benadrukt dat de tijd die Fernando Alonso noteerde niet op een lege tank was. Het Franse team sloot de testdagen op die manier wel op een positieve noot af, nadat het in Barcelona wat stroever verliep.

“Fernando was nog steeds niet helemaal tevreden”, stelt sportief directeur Alan Permane tegen AS. “Hij wil sneller gaan en zag nog wat problemen met de auto. Nu is hij natuurlijk een stuk gelukkiger. Hij reed de hele dag met veel brandstof aan boord en met de C3-compound voelde de auto al snel. Hij zei: ‘Wauw, deze auto is snel.’ Hij was blij, hij kon de performance van de auto voelen.”

Dat Alonso aan het einde van de derde dag blij was, betekent echter niet dat het dit weekend net zo goed zal gaan. “Ik zou niet zeggen dat de coureurs uitbundig zijn”, benadrukt Permane. “We verwachten niet dat we hem in Bahrein op pole zullen zetten. Maar ik hoop dat we er zullen staan en zullen vechten in Q3. Ik weet nog steeds niet echt wat de volgorde is. Maar ik weet dat we in de mix zitten.”