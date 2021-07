Het zat Alonso niet mee tijdens de Grand Prix Van Oostenrijk. De Spanjaard werd in Q2 gehinderd door Sebastian Vettel, waardoor hij startte als veertiende. Uiteindelijk slaagde hij erin nog wel een punt te pakken, maar Alonso vindt dat een aantal coureurs voor hem bestraft hadden moeten worden voor het overschrijden van track limits in bocht 1.

Voor een plek in de punten moest Alonso uitgerekend George Russell voorbij komen. “Toen ik zag dat het Russell was op P10, hoopte ik dat het iemand anders was geweest”, zegt de tweevoudig wereldkampioen. Russell lag de hele race op koers voor zijn eerste punten met het team van Williams, maar moest zich in de slotronden gewonnen geven. Als het aan Alonso ligt, zou hun gevecht echter helemaal niet om P10 hebben moeten gaan. Meerdere coureurs hadden een straf moeten krijgen na de start van de race, vindt hij.

Volgens Alonso zelf was hij na de start van de race op weg om Charles Leclerc en Daniel Ricciardo te verschalken aan de binnenkant van bocht 1. Door laat te remmen leek hij inderdaad langszij te komen, maar de coureurs van Ferrari en Mclaren gaven niet op. Leclerc en Ricciardo gingen wijd, voorbij de gele ‘sausage kerb’ en kwamen voor Alonso weer de baan op. “Hij pakt drie of vier plekken”, zegt Alonso over de boordradio over de actie van Ricciardo. “Ik denk dat er zo wel een straf komt.” Maar die bleef uit.

Een beetje stom

Achter de safetycar, die een ronde later de baan op kwam, laat Alonso opnieuw zijn ongenoegen blijken. “Hij moet op zijn minst zes plekken teruggeven”, zegt hij. “En wel nu. Niet tijdens de pitstop.” De wereldkampioen van 2005 en 2006 is het er duidelijk niet mee eens dat zijn collega’s onbestraft bleven. “Ik vond het weer oneerlijk vandaag. Vorig weekend ook, maar vandaag ging ik voor Lerclerc en Ricciardo bocht 1 in en kwam ik er 150 meter achter Ricciardo uit. Ik was de enige die de bocht haalde, dus dan voel je je een beetje stom.”

De eerste bocht na de start van de GP van Oostenrijk. (Photo by Sam Bloxham / LAT Images)

Vorige week was het ook al een probleem dat coureurs wijd gingen in bocht 1, vindt Alonso. “We hebben hier twee keer geracet in twee weekenden en ik was de enige die auto’s bij de start inhaalde door erg laat te remen aan de binnenkant van bocht 1”, zegt Alonso tegen Austosport. “Ik haalde deze keer Ricciardo en Leclerc in. Ze gingen van de baan bij het uitkomen van bocht 1 en ze kwamen voor mij weer terug. En erger dan dat, ze nemen de snelheid mee om de auto voor hen te pakken in bocht 3.”

Michael Masi schat de situatie anders in dan Alonso hem vertelt. “Een van de regels in de eerste paar bochten is dat een coureur weer aan moet sluiten achter de auto waarachter hij de bocht inging”, legt de wedstrijdleider uit. “Dat hebben we gezegd sinds Paul Ricard 2019.” Masi en de rest van zijn team zagen binnen die regels geen reden om straffen uit te delen. “We hebben gekeken naar de situatie waar Fernando naar verwijst. Van wat wij konden zien, is dat exact wat er is gebeurd.”