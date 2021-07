Fernando Alonso had een grote kans om in Q3 een goed resultaat te behalen, maar zag die kans in rook opgaan nadat hij in de allerlaatste bocht gehinderd werd door Sebastian Vettel. De tweevoudig wereldkampioen liet zich even gaan op de boordradio, want hij weet: “We waren goed genoeg voor een top drie of top vier vandaag, fucking hel.”

Terwijl Esteban Ocon opnieuw op de zeventiende plaats strandt in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk, ziet Fernando Alonso zijn kans schoon om te imponeren. De Spanjaard staat er in Q1 goed bij met de derde tijd en lijkt dus te kunnen verrassen op de Red Bull Ring. In Q2 moet hij wel aan een tweede run geloven na een tegenvallende eerste getimede ronde. Die tweede run verloopt een stuk beter en in de tweede sector zit hij twee tienden onder de tijd van Yuki Tsunoda, wanneer hij al zijn tijdwinst voor zijn ogen ziet verdwijnen door Sebastian Vettel, die de Alpine in de laatste bocht hindert.

“What the fuck?!”, schreeuwt de Spanjaard het uit, nadat hij er flink wat gebalde vuisten uit de cockpit gooide. “Ik kan dit niet geloven”, vervolgt hij dan. “We hebben even wat tijd nodig”, vertelt zijn engineer, die ook wel hoorbaar teleurgesteld is. “Dat is dan P14, het was wel een goede ronde.” De tijd van Alonso, als hij niet gehinderd zou zijn, had op basis van de tweede sector goed genoeg geweest voor Q3.

“We waren goed genoeg voor een top drie of top vier vandaag, fucking hel”, foetert de tweevoudig wereldkampioen even later nog eens op de boordradio. “Ja, er zat veel meer in vandaag”, aldus de bemoedigende woorden van zijn engineer.

Foto: BSR Agency

Vettel slecht gecoacht

Van de kant van Vettel lijkt er weinig te zijn wat hij aan de situatie had kunnen veranderen. Hij wordt matig gecoacht door zijn engineer. Hij sluit aan in de drukke rij richting de laatste twee bochten, maar windt zich op omdat hij ingehaald wordt door meerdere coureurs en dus steeds verder achterop komt te liggen. Het is daardoor nog spannend of hij het wel redt om nog een rondetijd te zetten.

Foto: BSR Agency

“Het is een bloedbad”, vertelt Vettel richting zijn engineer. Hij wordt gerustgesteld dat hij nog wel genoeg tijd heeft om aan te zetten voor een ronde. De auto’s vliegen hem echter om de oren. “Het is een rotzooi”, meldt Vettel, die zijn zelfbeheersing even verliest als ook een Red Bull nog aan hem voorbij vliegt. “Natuurlijk, nog eentje. Neem je me nou in de zeik?” Hij heeft dan nog 35 seconden om de finishlijn te halen, al wordt dat nu wel kritisch. Voor hem rijden nog vier auto’s die zich oplijnen voor een ronde.

Vettel wordt dan geïnstrueerd om nog vijf seconden te wachten om dan te beginnen aan zijn ronde. “Ik denk niet dat ik dat ga halen”, wijst hij de pitmuur erop dat de klok nog altijd tikt. “Oké, sluit aan en ga ervoor. Ga, ga, ga!”, roept zijn engineer in die laatste bocht, wetende dat Alonso achter hem oprukt. Met veel wielspin glijdt de Aston Martin door bocht 10 en dus weet Vettel al hoe laat het is. Hij steekt zijn hand nog uit naar Alonso om zich te verontschuldigen. “Waarom vertelde je me niks over Alonso?”, vraagt Vettel aan zijn engineer. “Dat heb ik gezegd”, meent de engineer.

De kans is groot dat dit moment Vettel op een straf komt te staan. De coureurs zijn vanochtend namelijk gewaarschuwd dat ze niet onnodig langzaam mochten rijden tussen het ingaan van bocht 9 en de exit van bocht 10. Dat was hier dus wel het geval. Overigens was hij dus niet de enige die daar langzaam reed. Op de onboard zijn meerdere coureurs te zien die afremmen tussen die twee bochten, waaronder Valtteri Bottas en ook een van de Red Bulls. Mogelijk volgen er dus nog meer straffen. Bottas is in ieder geval alvast op het matje geroepen door de stewards.