Alpine-coureur Fernando Alonso ziet Max Verstappen momenteel als de favoriet om dit seizoen kampioen te worden. Volgens de tweevoudig wereldkampioen presteert hij beter dan Lewis Hamilton, al plaatst hij wel de kanttekening dat het allemaal weer zomaar kan veranderen.

Verstappen gaat aan de leiding van het kampioenschap met een voorsprong van achttien punten ten opzichte van Mercedes-coureur Hamilton. De Nederlander heeft vier van de acht races dit seizoen gewonnen en heeft voor het eerst sinds zijn Formule 1-debuut zicht op de titel.

Tweevoudig wereldkampioen Alonso is blij om te zien dat Hamilton een uitdaging krijgt en ziet Verstappen nu ook als favoriet voor de titel. “Het is erg interessant om dit van buitenaf te volgen”, vertelt Alonso. “Het is in ieder geval niet zoals de afgelopen jaren, toen we Lewis tegen Lewis of heel soms tegen Valtteri (Bottas, red.) hadden, maar dat gebeurde niet vaak.”

“Op dit moment hebben we een interessanter kampioenschap, we kunnen de strijd met wat meer adrenaline blijven volgen tot aan Abu Dhabi”, vervolgt de Spanjaard. “Dat is goed. De favoriet is op dit moment waarschijnlijk Max, want hij presteert beter”, stelt Alonso. “Maar de zaken veranderen snel, afhankelijk van de prestaties van de teams en de updates die ze met zich meebrengen. We zullen het dus vanaf een afstandje volgen.”

Foto: BSR Agency

Alonso zelf nog kampioen?

Alonso nam eind 2018 afscheid van de Formule 1, maar kwam na enkele tussenstapjes in de zandduinen van de Dakar en de lange-afstandsracerij van het World Endurance Championship keerde hij weer terug in de sport waar hij zo van hield. De kampioen van 2005 en 2006 hoopt uiteraard opnieuw kampioen te worden in de koningsklasse van de autosport, maar twijfelt zelf wel of dat gaat gebeuren.

“Ik zou graag zeggen dat ik nog kampioen kan worden, maar ik weet het niet”, zegt Alonso tegen Marca. De Spanjaard hoopt dat Alpine kan stunten wanneer alle teams volgend jaar weer vanaf nul beginnen met de nieuwe regelementen. “De grote teams staan natuurlijk al klaar, maar de rest moet nog veel doen en testen. Alle teams hebben de droom om volgend jaar mee te doen met de leiders.”