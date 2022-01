AlphaTauri presenteert op maandagmiddag 14 februari de nieuwe auto voor 2022. Dit heeft het team uit Faenza via social media bekend gemaakt. AlphaTauri is het vijfde team dat de datum van de presentatie bekend gemaakt heeft.

Het team zal om 12:00 uur het doek van de AT03 trekken. Op de site van het Italiaanse team speelt een video waarin de contouren van de bolide zichtbaar zijn en is de slogan ‘The style of a new Era’ te lezen. Afgezien van de tijd en datum heeft AlphaTauri nog geen verdere informatie vrijgegeven. Om meer informatie te ontvangen over de launch en om ‘de eerste’ te zijn om de AT03 te zien is er een inschrijfformulier voor de nieuwsbrief te vinden op de site.

almost ready to enter a new era of Formula 1 📆 mark your calendars, the AT03 is coming! 👌 https://t.co/AnGsP6d3Om pic.twitter.com/L2H1U9huya — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) January 26, 2022

AlphaTauri is het vijfde team dat een datum bekend maakt voor de presentatie van de nieuwe bolide. Aston Martin is tot op heden het eerste team dat de auto presenteert op 10 februari Daarna volgen McLaren, Ferrari en Mercedes.

Aston Martin 10 februari McLaren 11 februari AlphaTauri 14 februari Ferrari 17 februari Mercedes 18 februari Red Bull Racing TBA Alpine TBA Williams TBA Alfa Romeo TBA Haas TBA