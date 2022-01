Mercedes heeft aangekondigd dat het op 18 februari haar nieuwe bolide voor 2022, de W13, zal presenteren. Het is het vierde team dat een datum heeft aangekondigd voor de onthulling van de nieuwe auto.

Op 18 februari trekt Mercedes het doek van de Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. De bolide zal via een ‘speciaal digitaal evenement’ vanaf Silverstone onthuld worden. Vervolgens zal de bolide van Lewis Hamilton, over wiens toekomst nog wat twijfel bestaat, en George Russell voor een shakedown op het circuit enkele ronden afleggen.

De constructeurskampioen van de afgelopen acht seizoenen hoopt haar ongekende succesreeks voort te zetten nu de Formule 1 een grote regelrevolutie ondergaat. Mercedes reed de afgelopen twee seizoenen met een zwarte livery in strijd tegen racisme, maar zou naar verluidt voor dit seizoen weer terugkeren naar het bekende zilver.

Lees ook: McLaren presenteert haar 2022-auto op 11 februari

Mercedes is het vierde team dat een datum heeft aangekondigd voor de onthulling van de bolide voor 2022. Aston Martin is voorlopig het eerste team dat de auto presenteert. Zij doen dat op 10 februari. McLaren volgt een dag later met de presentatie van de MCL36. Ferrari is op 17 februari aan de beurt, waarna Mercedes op 18 februari het doek van de W13 trekt.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te bestellen.